Entre falta de agua y múltiples retos, Román Cepeda cumple 101 días como alcalde de Torreón

Román Alberto Cepeda cumple sus primeros 101 días como alcalde de Torreón, se trata de un plazo que él mismo puso ante la ciudadanía para rendir sus primeros resultados en la administración que corresponde de este 2022 hasta el año 2024.

En el corte de caja preliminar se cuentan ya con algunos compromisos que han comenzado a ser cumplidos, retos que siguen en vías de atenderse y múltiples pendientes de los que no se tienen aún vistas de comenzar a ser abordados.

Durante su tiempo en campaña, Román Alberto Cepeda realizó múltiples eventos en colonias de todos los niveles sociales, en los mismos aplicó una estrategia en la que firmaba compromisos ante la ciudadanía y valiéndose de letreros de gran tamaño para plasmar ahí su firma, similar maniobra que utilizó en alguna ocasión el entonces presidente Enrique Peña durante su tiempo como candidato.

Al ser electo Cepeda aseguró que había firmado más de mil 600 compromisos en todos los sectores visitados, de los mismos no se ha realizado una compilación como tal para verificar que efectivamente se estén cumpliendo, queda como herramienta la memoria popular de la misma ciudadanía a la que se le pidió el voto y la documentación privada que pueda tener la misma administración.

No obstante, también en los eventos se repartieron folletos y librillos con información con las promesas generales de Cepeda en caso de llegar a la alcaldía.

El Siglo de Torreón conservó uno de esos librillos para ir cotejando lo que se ha estado cumpliendo de parte de este nuevo gobierno y lo que sigue pendiente.

TAMBIÉN LEE Denuncian ante INE a alcalde de Torreón por promover que gente no vote en consulta de Revocación de Mandato

Hubo necesidad de solicitar la presencia de fuerza pública

Se trata de un resumen del llamado "Plan Estratégico para Recuperar el Rumbo de Torreón", en el que se da cuenta de 4 ejes rectores y un eje transversal de "Proyectos Estratégicos", sobre la salud y la atención integral de la pandemia del COVID-19.

SEGURIDAD Y ORDEN

En primer lugar se destaca como eje 1 de gobierno la "Seguridad y Orden", en el cual se enlistaron solamente 6 puntos específicos para lograr un Torreón "en paz, responsable y bien organizado".

Dentro de ese eje destaca como punto número 1 el contar con "cuerpos de policía y tránsito confiables, capacitados, bien equipados, cercanos y respetuosos de los derechos humanos, que operen bajo un estricto código de ética".

Ahí cabe señalar que efectivamente se han comenzado a ejecutar múltiples talleres de capacitación y adiestramiento, principalmente a los efectivos de Tránsito, no obstante de las bajas cifras de quejas por abusos, la promesa de respetar los derechos humanos se ve empañada en términos de seguridad pública por lo ocurrido el pasado 18 de marzo en el periférico de Torreón, cuando efectivos del Grupo de Reacción Laguna (GRL) disolvieron de forma poco moderada una manifestación de ejidatarios, mismos que finalmente fueron llevados al Ministerio Público y vinculados a proceso bajo diversos argumentos.

VER MÁS Alcalde de Torreón advierte sobre cambios en su gabinete

También se anunció en el punto 2 de ese primer eje "el incremento del equipo de videointeligencia", promesa que ha sido cumplida parcialmente al considerar que, efectivamente el ahora llamado "Centro de Control y Comando (C2), antes Centro de Inteligencia Municipal (CIM) tiene un mayor poder de vigilancia, pero no por la incorporación de nuevas cámaras propias, sino de su enlace con el C4 que opera la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, situación que había sido solicitada por cámaras y organismos civiles de la región desde la administración del alcalde Jorge Zermeño.

Dentro de ese mismo eje (punto 3) además se prometió la instalación de Centros de Control y Comando en diversos puntos de la ciudad, situación de la que no se tienen noticias aún; de la misma forma en el punto 5 se realizó el compromiso de establecer un programa preventivo de proximidad social con los comités vecinales, estrategia que ya contaba con avances durante la administración del alcalde Zermeño, de forma que se omitieron los grupos que se habían formado y se comenzó desde "cero" con esa actividad de proximidad.

BIENESTAR PARA TODOS

Así se nombró al eje 2 de gobierno del alcalde Cepeda, mismo en el que se hizo una lista de 11 promesas en las cuales se abarcaron situaciones de servicios públicos, atención complementaria y hasta de imagen urbana que dejan, al menos de forma preliminar, resultados contrastantes.

El punto número 1 de ese eje consiste en instrumentar un "Plan de Atención Inmediata" para dotar de agua suficiente a TODA la población de Torreón.Pese a que se contaba con un diagnóstico claro y un panorama detallado sobre las necesidades de agua potable en las diversas colonias, transcurrieron ya los primeros tres meses y si bien es cierto que se anunció la perforación de 8 nuevos equipos de esa clase en este 2022, los primeros 2 podrían estar operando hasta finales de mayo próximo, es decir, en plena temporada de altas temperaturas y cuando la demanda es máxima. En resumen, no hay listo y operando un solo pozo nuevo para la extracción de agua potable.

Incluso desde marzo (previo a la entrada de la primavera) pasado se comenzaron a registrar protestas y reportes por falta de agua y baja presión, en casi todos los casos se argumentó que se trataba de "reparaciones", "mantenimientos", "cortes de energía" y hasta acciones de "vandalismo"; al margen de ello la ciudadanía sigue expectante a que se cumpla la promesa de "agua suficiente para toda la población".

VER MÁS 'Es lamentable que se esté perdiendo el tiempo', dice alcalde de Torreón sobre regidor José Manuel Riveroll

Se prometió también un "Plan Integral" de reposición de infraestructura pluvial y para evitar inundaciones, situación que hasta el momento no ha sido detallada, en parte por la lejanía aparente de las lluvias, aunque tampoco se han arrancado obras destacadas drenaje pluvial, incluso los 124 millones de pesos en recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) para este año, según ha informado la propia área de Obras Públicas de Torreón, serán principalmente canalizados al pavimento y mejora de líneas de conducción de agua potable, entre otras.

En el punto 3 se anunció el Programa "Cero Baches", mismo que efectivamente se puso en marcha en diversos sectores de Torreón, para el mismo se contemplan este año unos 40 millones de pesos aproximadamente, que se suman a una cantidad similar de parte del Gobierno de Coahuila y para lograr una bolsa de unos 80 millones.

Pese a que los daños en pavimento son un problema histórico y con grandes pendientes en casi todos los sectores, el programa "Cero Baches" no se ha salvado de señalamientos y críticas, destacando el caso del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, cuyos integrantes no solamente advirtieron que no se trata de una solución a largo plazo, sino que lo compararon con "barnizar un mueble" y no a repararlo si tiene algún daño.

Mientras avanza esa acción de gobierno, en algunas vialidades es también una realidad que otras siguen con daños evidentes, tal es el caso de la Juárez, carretera Torreón-Matamoros, Diagonal Reforma, Independencia, así como el interior de las colonias, especialmente del Sur, Oriente y Poniente.

En el punto 6 de ese eje destaca el cumplimiento parcial de la promesa de "mejorar los servicios de limpieza en espacios públicos", lo cual se ha logrado con el impulso de la brigada "La Ola" en las principales vialidades, se han retirado escombros, montones de basura y desechos de rúas de tránsito rápido, parques y hasta terrenos privados.

No obstante el reto es el de reforzar las campañas de prevención y que sí se han comenzado a dar a conocer, aunque solamente en redes y ciertos medios de información.

Para el punto 7 se prometió además un "Programa de Reforestación Urbana", mismo del que hasta este mes de abril no se han dado a conocer mayores detalles, tampoco se ha difundido con detalle la situación de cobertura vegetal o daño al respecto que prevalece en el municipio.

En el punto 8 se prometió la creación de una "Policía de Protección Animal", de igual forma no se tiene mayor información sobre esa iniciativa, ni en el plano técnico, ni tampoco en el reglamentario.

Dentro del punto 9 se prometió una mayor "dinámica cultural" mediante la colaboración de agentes sociales, artistas, colectivos y demás, situación que sí ha comenzado a registrarse, especialmente con la llegada de las vacaciones de Semana Santa.

Se prometió el diseño de un "ambicioso" programa de promoción del deporte y la rehabilitación de espacios deportivos, en ambos casos se cuenta con poca información sobre acciones destacadas en esos rubros.