Alcalde de Torreón advierte sobre cambios en su gabinete

"Se cierran ciclos y se abren otros", afirmó durante este jueves el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, esto en referencia a los enroques inminentes que serán aplicados en su gabinete de gobierno en los próximos días.

Fue durante el miércoles por la tarde que el mandatario realizó una reunión general de trabajo con todas las directoras y directores de los diversos departamentos, esto como parte del proceso de evaluación, de cara a los primeros 101 días de su administración.

Confirmó el mandatario que, más allá del caso del DIF Torreón, habrá más enroques y cambios en las diversas direcciones, aunque ello no implicará salidas o mayores modificaciones en ese sentido.

"Se cierran ciclos y se abren otros en un mismo periodo; puse un primero periodo de 101 días como un primer plazo, que en poco tiempo habremos de darles a conocer, algún anuncio que vamos a dar también en el marco del conocimiento del Plan Municipal de Desarrollo, incluidos los 101 días, pero nuestro plazo son mil días o lo que conllevan los tres años, es el plazo que va de manera conjunta, sin embargo las metas y los indicadores los tenemos que estar poniendo a corto plazo".

Señaló que de tales movimientos, se dará cuenta con mayor precisión luego del 11 de abril, una vez que haya finalizado la veda informativa con motivo de la Consulta por Revocación de Mandato Presidencial, la cual se realizará este domingo 10 de abril en todo el país.

Señaló que por el momento no se adelantarán los departamentos en los que se harán los enroques, aunque, sí advirtió que en todo momento se están evaluando los desempeños de forma detallada, esto sin importar el área de la que se trate.

"Ya cuando tomemos la dirección, entonces ya vamos viendo, sí es posible que haya enroque (en DIF), no solamente ese, puede ser ese u otros enroques, no va a haber movimientos de renuncias, hasta donde yo tengo conocimiento, salvo que sea por alguna excepción de alguien en una decisión estrictamente particular, pero ahorita no hay nada más que cada quien haga el trabajo que están haciendo".

SITUACIÓN EN EL DIF TORREÓN

Cabe recordar que desde la semana pasada, trabajadores del DIF Torreón reportaron la salida de su director, Carlos Bustos, lo que lo habría de convertir en la primera modificación de gabinete de la presente administración.

Sin embargo el alcalde, Román Cepeda, negó que esas versiones hayan sido ciertas, las catalogó como "rumores", aunque sí admitió que existía la posibilidad de que ocurrieran enroques en esa y otras áreas de su gabinete.

Es cuando concluye la veda informativa y podrían anunciarse algunos cambios.

Evaluación

Alcalde de Torreón se reunió el miércoles con su gabinete en presidencia municipal.

* En la reunión les adelantó que se habrán de realizar enroques entre direcciones y departamentos.

* Ha trascendido el caso del DIF Torreón, con su titular actual Carlos Bustos, de quien se sigue afirmando que no ha salido.

* Señaló Cepeda que habrán de mantenerse las evaluaciones en cada uno de los puestos.

* En próximos días se habrán de cumplir sus primeros 100 días de trabajo.