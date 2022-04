'Es lamentable que se esté perdiendo el tiempo', dice alcalde de Torreón sobre regidor José Manuel Riveroll

Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, recriminó una vez más este jueves al regidor José Manuel Riveroll, quien sigue privilegiando asuntos relacionados a su puesto como secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), sobre su labor como regidor y presidente de la Comisión de Salud en Cabildo, toda vez que este día solicitó permiso para ausentarse de Sesión Ordinaria del mismo Cabildo para atender un asunto en la Secretaría de Salud.

En el pasado Riveroll ha incluso acudido a movilizaciones en contra de la jefatura de la Jurisdicción Sanitaria No. VI y en pleno horario como regidor, acciones de las que se ha defendido afirmando que no existe ningún problema de "compatibilidad" y que en ningún momento se han dejado de lado las actividades edilicias para las que fue electo en planilla junto con el alcalde Cepeda.

No obstante el propio alcalde ya ha recriminado la actitud del regidor Riveroll, al señalar que existen múltiples pendientes que deben ser atendidos en su calidad de regidor y presidente de la Comisión de Salud, no así generando polémicas políticas o hasta personales.

"Es un hombre mayor, habrá de responder por lo que él hace, lo que yo sí considero es que es lamentable que se esté perdiendo el tiempo en un mecanismo en donde ya lo debieron haber disuelto, en el tema del orden, yo lo hice una vez (llamado de atención), sigo con la puerta abierta, pero creo que es lamentable que habiendo tantas cosas por hacer en los dos grandes temas: en el Municipio y en Salud, se esté desperdiciando el tiempo en un tema en donde es más, me huele de carácter personal que de carácter colectivo", declaró.

Señaló Cepeda que más allá de que pida permiso o no de su puesto como regidor, sigue siendo "lamentable" que protagonice acciones de conflicto político y sindical, por lo que en su momento habrá de "rendir cuentas a la ciudadanía".

De la misma forma aprovechó para enviar un mensaje público al resto de los ediles del Cabildo de Torreón, a quienes pidió compromiso con la ciudadanía de Torreón, especialmente en un momento en el que se deben de atender temas prioritarios y con responsabilidad en todo momento.

"Más trabajo y menos política, creo que hoy es tiempo de darle resultados a Torreón, a Coahuila y a México, no hay otra forma de darle resultados ni a Torreón, ni a Coahuila, ni a México, que no sea con trabajo, por supuesto que sí, con estrategia, con una ruta, con una meta, con acuerdos, pero no con grillas y no con politiquería barata".

Cabe recordar que fue durante el pasado 28 de marzo cuando el regidor José Manuel Regidor, aludiendo su cargo como secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), encabezó una protesta en la Jurisdicción Sanitaria No. VI para exigir la salida de su jefe, Juan Pérez, la movilización derivó en golpes e insultos.