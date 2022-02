Entre conflictos por su hijo, los periodistas y España, AMLO llega a Coahuila

Como parte de su gira por las aduanas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega este viernes a Coahuila en una visita que se da dentro de un contexto de brechas abiertas por las denuncias de presuntas opulencias de su hijo, conflictos con periodistas como Carlos Loret de Mola, tensiones en las relaciones con Panamá y España, así como descontento por su decreto sobre los autos "chocolate".

Recientemente, en el primer caso, el mandatario defendió a su hijo, José Ramón López Beltrán, quien negó que tenga un conflicto de interés por haber vivido en Houston, Texas, en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, contratista del Gobierno.

“José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex (Petróleos Mexicanos), ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear", declaró López Obrador en respuesta a un reportaje de Latinus, con Carlos Loret de Mola.

Precisamente sobre el periodista, el presidente ha realizado esta semana múltiples señalamientos sobre los supuestos ingresos millonarios del comunicador que, de acuerdo con sus datos, ascenderían a 35 millones de pesos.

López Obrador criticó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) por rechazar su solicitud para dar a conocer los ingresos del periodista, a la par de sugerir que, "por ética", otros periodistas "famosos" como Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Joaquín López-Dóriga, deberían transparentar cuánto ganan.

Por otra parte, AMLO también ha movido la esfera internacional estos días tras sugerir una "pausa" en las relaciones con España. Aunque aclaró más tarde que se refería a no permitir "abusos" de empresas de ese país en México, precisamente ese sector no dejó de externar su preocupación.

A la par, también se generó un roce con Panamá luego de que la Cancillería de ese país no viera con buenos ojos la propuesta de Pedro Salmerón como embajador, ante las denuncias en su contra.

Finalmente, López Obrador también enfrenta un escenario de descontento por parte de organizaciones y propietarios de vehículos extranjeros, que se han mostrado insatisfechos con el decreto para la regularización de sus unidades.

Apenas el fin de semana, agremiados de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), acordaron entregar una carta al presidente de México para que se cumpla con la regularización de autos "chocolate" a bajo costo, la movilización en caso de decomisos y advertir que no regularizarán las unidades hasta obtener una respuesta favorable.

Lo anterior, fue el resultado de la asamblea informativa que se realizó el sábado 12 de febrero en el quiosco de la Macroplaza I de Piedras Negras, a la que asistieron alrededor de 120 propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera.

Se prevé que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue esta tarde de 18 de febrero a Piedras Negras, donde permanecerá alrededor de tres horas. Estará en las instalaciones del Puente Internacional Coahuila 2000 o Puente Internacional número II. El sábado por la mañana visitará Ramos Arizpe para conmemorar el Día del Ejército.