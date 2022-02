AMLO reitera petición a Carlos Loret de Mola para poder revelar sus ingresos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su petición a Carlos Loret de Mola para que le permita dar a conocer las facturas con los presuntos ingresos del periodista de 2021. "Ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones de pesos al año, ojalá y lo acepte".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado de esta ciudad fronteriza, el mandatario recordó que al exhibir esos presuntos ingresos no solo fue criticado porque era indebido, sino "exagerado".

"Lo digo porque cuando protestaron sosteniendo que todos eran como Loret, dijeron que era exagerado, no solo que era indebido, sino exagerado, tengo las pruebas, solo que el Inai no me permite dar a conocer las pruebas".

Rechazó solicitar dicha información al SAT, porque lo mejor es que el comunicador dé a conocer sus ingresos. "Lo mejor sería que él lo dé a conocer y otros, Jorge Ramos, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, cuánto ganan, porque nos vamos a quedar anonadados sorprendidos porque la gente no tiene idea de cuánto ganan estas personalidades".

"Y aunque le parezca increíble hay quienes ganan dos o tres veces más, es decir, ganan como 15 millones de pesos mensuales y se erigen como jueces, basta de hipocresías y simulación".