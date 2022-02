Críticas de Ted Cruz son un timbre de orgullo para mi Gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para él es un "timbre de orgullo" las críticas a su gobierno del senador republicano Ted Cruz, por lo que él representa. "Es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa y representamos. Si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría a pensar que no se están haciendo bien las cosas, pero él dice que estamos mal, me produce orgullo".

En su conferencia de prensa en las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, el titular del Ejecutivo federal consideró que es normal que en un proceso democrático existan estas expresiones.

Senador de EU pide presión de Joe Biden a AMLO

El jueves el senador estadounidense aseguró que pedirá a la administración del presidente Joe Biden presionar a Andrés Manuel López Obrador ante la violencia contra los periodistas y el colapso de las instituciones.

Ante esto, el presidente López Obrador aseguró que el senador Cruz está en contra de la política que lleva a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos.

"Es de esperarse. Ayer hubo una especie de todos somos Ted Cruz, los conservadores mexicanos que se han destacado por ser traidores a la patria. Ellos están contentos y apoyando estas declaraciones, pero es normal que esto suceda porque ya no se permite las medias tintas y la simulación".