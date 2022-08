Empresario parrense niega estar al frente de perforaciones irregulares y evitar lluvias

El empresario parrense, José Antonio Rivero Larrea, negó estar al frente de perforaciones irregulares, así como evitar las lluvias con cañones antigranizo, y mucho menos que esté al frente de la administración del agua.

Lo anterior luego de que Josué Hernández Morales, asesor jurídico del Movimiento de la Defensa del Agua de Parras de la Fuente, hiciera dichos señalamientos en los cuales incluye a dos empresarios más.

Rivero Larrea, explicó que solo en el mes de mayo se probó uno de estos cañones para saber como es su funcionamiento, y no se han vuelto a usar en lo que va del año, por lo que descartó que él esté evitando las lluvias en Parras de la Fuente.

Añadió que estos son unos cañones de sonido que el granizo los rompe en pedazos pequeños y eso evita que se maltrate principalmente las cosechas de nuez, en la uva dijo que tiene redes, por lo que señala que la uva y la viña están protegidas.

“Es mentira, yo tengo viñedos y tengo nueces, no estoy en contra de la lluvia, al contrario, la lluvia es bienvenida, tendría que estar yo loco para estar espantando la lluvia, ese señor, Josué, lo único que está haciendo es decir mentiras, está incitando a las personas por motivos de otra naturaleza, posiblemente políticos o yo no sé cuál sea su interés, pero es mentira lo que está diciendo”, sostuvo.

Además, negó que se estén haciendo perforaciones sin el permiso correspondiente por parte de la CONAGUA, jamás se hace un pozo sin tener dicha autorización, incluso comento que hace mucho que no se hace uno.

“También es falso su argumento, tenemos sistemas de riego eficientes, con riego por goteo para evitar que se desperdicie el agua, no como otras personas que no tienen sistemas eficientes de riego, nosotros si tenemos sistemas eficientes de riego y cuidamos mucho el agua”, puntualizó.

Afirmó que jamás ha administrado el agua, y el hecho de que el agua pase por algunas de sus propiedades, no quiere decir que estén bajo su administración.

Indicó que en la actualidad se están poniendo de acuerdo los usuarios del agua, que son los ejidatarios, sector empresarial, y otros usuarios, los cuales le solicitaron si podía evitar que el agua callera al estanque de La Hacienda para medir cuanto se perdía en el estanque.

Por lo anterior, confirmó que si accedieron, además de aprovechar para limpiar el estanque porque tiene un azolve de aproximadamente 80 centímetros de tierra y hierbas, por lo que se va a limpiar para posteriormente abrirlo, posiblemente al público, por lo que ya se entrevistó con el presidente municipal para ver como se podría en forma ordenada.

“Nunca ha habido mala voluntad, al revés, mi padre nos trajo a Parras hace muchos años, le tengo mucho cariño a Parras, y lo he demostrado haciendo grandes inversiones, generando empleos, y no, al revés, yo no vine a quitarles nada a los parreños, vine a darles, vine a compartir con ellos, entonces esas acusaciones que me hace ese licenciado no sé cuál sea su interés o su fin, pero son completamente infundadas”, subrayó.

Recordó que el agua que pasaba por la Fábrica La Estrella era porque se generaba energía eléctrica con esa agua, en la actualidad no está funcionando porque se tuvo que cerrar.

“Tomas irregulares mías no hay, si son de otra persona no sé, encontraron unas tomar irregulares de unas colonias que yo no tenía nada que ver, yo no soy responsable de lo que hagan en el trayecto, si alguien le hace un agujero al arroyo, le mete una manguera o algo, porque me van a hacer responsable a mí, el arroyo y todo eso es de todos los usuarios”, reiteró.

Aunado a lo anterior, dijo que en muchas ocasiones les piden que los ayuden para limpiar los arroyos, hay unos usuarios que si cooperan y otros no, en esta ocasión se hizo una revisión exhaustiva y se encontraron unas tomas que al empresario parrense no le benefician ni están relacionadas con él, son de otras personas y son ellas quienes se tienen que hacer responsables, más no él.

“Nosotros tenemos viñados y nogales en Parras, generamos muchas fuentes de empleo, nosotros tenemos nuestros pozos, están registrados, tenemos unos usuarios también del agua, tenemos un derecho que se nos fue concedido en 1994, tenemos medidor, a diferencia de todos los demás usuarios, nosotros si tenemos medidor, pueden auditar que yo no me robo ningún litro de agua que no sea nuestro, jamás, yo no soy una persona que le guste lo ajeno, soy una persona honesta, trabajadora y que nos gusta hacer las cosas bien hechas”, concluyó.