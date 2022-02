Eminem, el rapero blanco que hizo historia y llegará al Super Bowl LVI

Para muchos, muchísimos, el evento de Super Bowl es más atractivo siempre cuando llega el “halftime”, el cual es protagonizado por artistas de talla internacional que tienen la misión de dar el mejor show de su vida debido al gran peso e historial de presentaciones que tiene ya este evento deportivo.

En su celebración LVI, el super tazón reunirá a un grupo de raperos que individualmente poseen grandes éxitos y numerosos fanáticos alrededor del mundo que seguramente no se querrán perder su aparición desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California.

Una de las cantantes más exitosas de Estados Unidos

Una de las cantantes más exitosas de Estados Unidos

A lo largo de estas semanas previas al Super Bowl LVI, El Siglo de Torreón ha presentado la historia de cada uno de ellos. Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y en esta ocasión a Eminem.

Marshall Bruce Mather III es el nombre real de quien es considerado uno de los mejores raperos estadounidenses de todos los tiempos.

VER MÁS Kendrick Lamar, el poeta rapero que llegará al Super Bowl LVI

A los 14 años de edad decidió abandonar la escuela y hacer sus pininos en bandas locales, como D12, la más famosa y la que incluso lleva tatuada en sus brazos.

Uno de los raperos y productores de mayor relevancia

Uno de los raperos y productores de mayor relevancia

En su disco publicado en 1996, Infinite, Eminem recibió críticas y fue señalado por querer imitar a los hombres de la gran escena del hiphop como Nas, AZ, y Detroit, algo que no le impidió participar en el festival anual Wake Up Show, y finalizar segundo en las Olimpiadas de Rap de Los Angeles.

Sin embargo, antes de convertirse en el rapero blanco que hizo historia, Eminam tuvo que enfrentar una vida de carencias, violencia y drogas. Cuando apenas era un bebé fue abandonado por su padre, mientras su madre, quien era adicta a las drogas, llegó a colocar pastillas tranquilizantes en su comida. Constantemente se mudaban y habitaban casas de beneficencia pública.

Pese a no tener buenas notas en la escuela, Marshall era amante de la lectura de cómics y diccionarios, de donde nace su interés por el rap.

Además de vivir en los barrios más peligrosos de Detroit, también fue arrestado en varias ocasiones por actos de violencia.

Se presentará junto a Eminem, Kendrick Lamar, Mery J. Blige y Dr. Dre

Además de vivir en los barrios más peligrosos de Detroit, también fue arrestado en varias ocasiones por actos de violencia.

A lo largo de la historia del hip hop, género que nació en las fiestas callejeras de Estados Unidos y dio forma a un movimiento cultural que dominaban los afroamericanos, hasta que Eminem, rechazado en esta música por su color de piel, probó que estaban equivocados.

Su perseverancia tuvo frutos luego de que Dr. Dre, otro de los artistas que se presentarán en este Super Bowl, lo escuchara y quedara impresionado por su talento que posteriormente lo impulsó a grabar un disco, The slim shady LP (1999).

Parece que el domingo 13 de febrero el escenario del medio tiempo vivirá un momento épico

Parece que el domingo 13 de febrero el escenario del medio tiempo vivirá un momento épico

En el 2000, debutó como número uno en ventas con The Marshall Mathers LP, junto cuando su vida personal se vio envuelta en polémica por golpear a un hombre con una pistola, por presuntamente golpear a Kimberley Anne Scot, con quien se casó, tuvo una hija y se divorció dos años después.

Durante el 2002, The Eminem show debutó en el número uno de ventas en EUA y Europa, álbum con el cual también lanzó un videoclip del tema Without me, en el que apareció disfrazado de Bin Laden.

Eminem fue acreedor de dos Grammy con su primer disco; obtuvo un premio Oscar en el 2003 por canción original en la cinta 8 Mile, la primera de rap en la historia; ha logrado vender 250 millones de discos por todo el mundo y puesto 10 canciones en el top de Billboard.