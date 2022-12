El necesario cuidado de los pies

La diabetes cambia la vida. Un paciente que la padece debe cambiar su estilo de vida, tomar cuidados distintos, y con los pies no es diferente.

Así lo considera Susana García Hernández, quien forma parte de los Consultorios Podológicos Gaher, además de ser la delegada a nivel Durango de la Federación Mexicana de Podólogos y Podiatras, en donde tienen particular interés en divulgar el correcto cuidado de los pies, en especial para las personas con diabetes, a fin de evitar complicaciones.

¿Por qué cuidarse?

La podóloga considera que la diabetes se produce por un mal funcionamiento del páncreas, que lo lleva a deteriorarse y a disminuir su producción de insulina.

Esto, a su vez, lleva a que se acumule la glucosa en el cuerpo y causa diversos daños. Entre los que menciona se encuentran problemas de la retina, cardiovasculares, insuficiencia renal o problema vascular periférico, que puede provocar necrosis o la pérdida de un miembro.

Por esa razón, García Hernández ve necesario informar al paciente y encontrar la manera de crear equipos multidisciplinarios, que son de utilidad para que haya salud.

“Necesitamos explicarle al paciente cuáles son los riesgos, porque existen muchas amputaciones que pudieron ser prevenidas. Es un conjunto. Somos o debemos ser un grupo multidisciplinario, desde que el médico sabe que el paciente tiene el azúcar elevado, debe enviarlo con un pediatra para que le asesore sobre el cuidado de sus pies, el tipo de calzado que debe utilizar”, dice, y añade que sucede lo mismo con el nutriólogo, puesto que si no se cuida la alimentación en estos casos, de poco servirán los tratamientos.

También debe existir un acompañamiento, ya sea para seguir manteniendo la salud o si algún miembro fue amputado.

“No nos debemos dar por vencidos, sino que se debe acompañar al paciente, e igual si hay una amputación, porque cambia toda la estructura del cuerpo, y cambia el todo el soporte de todo el cuerpo, lo que puede generar cayos y a su vez úlceras”.

La detección y los cuidados

García Hernández tiene diversos consejos para que las personas puedan cuidarse y, al mismo tiempo, estar pendientes de cualquier cambio que presenten sus pies.

“Una persona con diabetes debe tener un calzado adecuado, calcetines elásticos para que no corte su circulación, que usen de preferencia blancos, para que puedan ver si es que hay un problema que los haga sangrar, que tengan espejos grandes debajo su cama, pues hay gente que vive sola y no hay nadie que los revise, que vean que la coloración sea pareja, que no haya manchas oscuras, o dolor, la sensibilidad, pues unos dejan de sentir que se lastiman”, dice.