'El mayor beneficio lo obtenían los alumnos', lamentan sobre Escuelas de Tiempo Completo

Maestros del desaparecido programa de Escuelas de Tiempo Completo en La Laguna de Durango lamentan su cancelación y aclaran que es desde 2020 que se dio por terminado a consecuencia de la pandemia del COVID-19, así como por falta de recursos. Aseguran que el mayor beneficio lo obtenían los alumnos, tanto pedagógicamente como en salud.

Enrique Santos Zavala, maestro del desaparecido programa y padre de familia, detalló que de manera formal el Gobierno federal en el Diario Oficial publicó en el mes de enero la cancelación del programa, que en teoría había terminado con el inicio de la pandemia.

Son cerca de mil los maestros que laboraban en dicho programa, dentro de unas 250 escuelas en la región Laguna de Durango.

El programa federal inició en 2007 con 441 escuelas de nivel básico

Además de maestros y alumnos, los planteles también se vieron afectados debido al recurso que se recibía de forma anual para sus mejoras.

Santos lamentó el fin del programa, que, además de ofrecer una serie de actividades extra a los alumnos, les permitía la regularización en aquellos casos que se consideraba necesario.

El programa de Escuelas de Tiempo Completo consistía en extender el horario de clases una hora y media; además se les ofrecía alimento nutritivo a los estudiantes, a cambio los maestros recibían un total de 190 pesos por día trabajado sin impactar en el resto de sus prestaciones.

Pero ahora con la pandemia, donde el rezago educativo es de consideración, de acuerdo con las autoridades escolares tanto estatales como federales, el rezago será aún mayor.

Buscaban un mayor desempeño académico con jornadas de entre 6 y 8 horas

"Se aplicaban más de 7 líneas de trabajo en los niños: arte, lenguas, computación y otras cosas, y regularización si requería; cada escuela tenía autonomía para aplicar el tiempo como fuera necesario", explicó Santos.

El maestro comentó que ahora se trabaja con el programa llamado La Escuela es Nuestra, en el cual el recurso llega de manera directa a los padres de familia para beneficio de los propios planteles escolares, hecho que consideró riesgoso ante la falta de una rendición de cuentas, la cual no están obligados a dar.

"Nos preocupan muchas cosas porque no queda claro; hablan de un comité encabezado por la sociedad de padres de familia. La historia nos ha marcado que desafortunadamente en varias escuelas se han dado los casos de que el tesorero se lleva el dinero completo; no digo que todos. No hay poder judicial al parecer jurídico que les llame a cuentas para que regresen ese dinero que le pertenece a la escuela definitivamente", comentó Santos Zavala.

En el programa:

* Eran mil maestros los que laboraban en el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

* Solo se tenía activo en 250 escuelas.

* El programa se suspendió desde el 2020.

* Lamentan que niños no obtendrán los beneficios que se tenían con el programa.