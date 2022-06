Desabasto 'atípico' de agua en Gómez Palacio: Sideapa

De acuerdo al Sideapa, Gómez Palacio vive un desabasto "atípico" de agua, ocasionado por las altas temperaturas, que se han prolongado y que han superado los 40 grados, aunado a la falta de lluvia, que ha impedido la recarga del acuífero.

De acuerdo a Héctor Torres Leyón, titular del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), el consumo se ha incrementado debido a que el calor se ha mantenido durante gran parte del día, ya que anteriormente se lograba una recuperación por las noches, cuando había algo de fresco.

Tal ha sido el efecto de la falta de recarga del acuífero por la sequía, que ha bajado nueve metros la extracción de agua, lo que ha provocado a su vez, pérdidas de cientos de litros por segundo.

De acuerdo con el titular, hace 20 años bajaba un metro la extracción de agua y del año pasado al actual, bajó los 9 metros mencionados.

El abastecimiento es de 1,750 litros por segundo, de los cuales se da cobertura a 1,593, que es la demanda actual, cuya diferencia es la pérdida que se tiene.

"Nuestros niveles de extracción, hace 20 años perdíamos en promedio un metro en sumergencia en nuestros equipos de bombeo y del año pasado a este, tenemos registro a través de nuestro sistema de telemetría y lo vemos constantemente, llevamos 9 metros de pérdida de nivel estático, esto quiere decir que nos adelantamos 9 años, de un año a otro; entonces es algo crítico, yo creo que estamos ahora sacando más agua de la que está ingresando en el acuífero y eso lo vemos todos los días".

Ante tal problemática, el Sideapa realiza movimientos de reingeniería para tratar de suministrar de forma equitativa y constante a los sectores afectados.

De acuerdo con Torres Leyón, de las 125 colonias que se atienden, el 40 por ciento presenta problemas de desabasto, las cuales se atienden a través de tanto y valvuleo, y en ocasiones con pipas. Para el Sideapa, son prioridad las escuelas y hospitales para el suministro de agua.

"Los sectores más afectados es el norte de la ciudad, contempla las colonias de Nuevo Refugio, Miravalle, todo el sector de San Ignacio, incluso ahorita nos está afectando el área de aquí de Parque Hundido, donde hemos tenido muchas afectaciones con el decremento de nivel, y Altozano, Las Misiones y las Huertas, la cuarta etapa del Parque Industrial, tenemos que hacer tandeos, no teníamos en los años anteriores, ahorita lo estamos suministrando por horario para equilibrar el abasto en otros sectores", detalló el titular.

Hasta el año pasado, dijo, eran cerca de dos colonias las que se atendían a través de este sistema, cifra que se incrementó considerablemente en este año.

POZOS A PUNTO DE ABATIRSE

Aunado a lo anterior, el Sideapa registra cuatro pozos abastecedores en riesgo de abatimiento. El número 28 es uno de ellos, ubicado por el sector Santa Teresa, que afecta precisamente esta colonia, además de Parque Hundido y otras cercanas. El otro, es el número 12, ubicado en la Zona Industrial, cercano a la Universidad La Salle, por lo que afecta el abasto de las colonias El Consuelo y Flores Magón, " ese pozo es importante para la actividad industrial", comentó Torres Leyón.

Otro pozo es el número 36, que atiende las colonias Las Huertas, Las Misiones, el ejido Cuba y la cuarta etapa del Parque Industrial, y también está el pozo número 2, que atiende las colonias El Dorado, y cercanas, que gracias a los trabajos que se realizaron recientemente, se ha mantenido "con vida".

En total, son 34 fuentes de abastecimiento con los que se cuenta en la zona urbana. De lo rural, comentó que el año pasado, el pozo de Pueblo Nuevo se secó.

Ante tales problemáticas, a las que se suman los constantes apagones de la Comisión Federal de Electricidad, que han ocasionado daños en los equipos, el titular del Sideapa llama a los usuarios a tener un uso consciente del agua.

"Si lo hacemos, vamos a provocar un fenómeno de aumento de presiones... si somos honestos de no gastar agua, no barrer con chorro de agua, lavar coches, llenar albercas, regar jardines; no es parte de la vida del consumo humano, hay que determinar qué si, qué no, nos ayudaría bastante a incrementar presiones para que lleguen hasta la última parte de las líneas", recalcó Torres Leyón.