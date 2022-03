Defraudan a 25 personas con supuesta vacante en Torreón

Más de 25 personas fueron defraudadas mediante una convocatoria para una supuesta vacante en una empresa de la Ciudad Industrial de Torreón, pues se les pidió, a cada una, depositar 750 pesos en un número de cuenta, mismos que serían para la realización de una prueba de COVID y que se les devolvería en la primera semana de su contratación.

José, uno de los afectados, explicó que la convocatoria se lanzó en internet mediante la plataforma Indeed, en la que se publican diversas vacantes de empleo en distintos puntos del país, incluidos los municipios laguneros. Como ya había utilizado anteriormente este sistema y le había funcionado bien, envió sus datos al correo de la atractiva oferta que encontró.

La vacante era para una posición como residente de obra, pues José tiene carrera de Ingeniería Civil, el sueldo mensual era de 25 mil pesos con prestaciones de Ley, en una constructora de la Ciudad Industrial.

El contacto fue mediante correos electrónicos y el proceso de selección parecía muy profesional, pues se le solicitó la información que el área de Recursos Humanos suele pedir, se le enviaron exámenes psicométricos para que los resolviera, pruebas de conocimientos, y una vez que concluyó este proceso, le comunicaron que pasaba a la siguiente etapa, al ser apto y con las habilidades adecuadas para ocupar el puesto.

"Me dijeron que necesitaba depositar 750 pesos para la prueba de COVID, se depositó y me dijeron que me presentara el lunes temprano, en la empresa, para realizar todo el papeleo y hacer el contrato laboral, pero cuando llegué, había otras 25 personas ahí, a todas les pasó lo mismo, salieron los de Recursos Humanos de la empresa y nos pidieron una disculpa, porque ellos no habían sido los que publicaron esa vacante", explicó.

En la constructora no se estaba solicitando ninguna vacante y no tenían conocimiento del tema, sino que se trató de un fraude elaborado por personas ajenas, quienes aprovecharon sus conocimientos en el área para enviar correos electrónicos muy bien estructurados que convencieran a los buscadores de empleo, aprovechándose así de su necesidad. Se les explica que, supuestamente, se les solicita el depósito para que exista un compromiso real de que sí les interesa la vacante y se les asegura que se les devolverá en su primer pago.

"En la empresa nos dijeron que ninguna compañía pide ningún depósito al momento de contratar, sino que todo lo que hace por el contrato laboral corre por su cuenta", comentó José, "a mi me interesa que la gente conozca sobre esto, para que no caigan en estos engaños".

La vacante, que fue publicada por los estafadores en la plataforma, ya fue eliminada.