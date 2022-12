Daniela Luján cuenta que su primera decepción artística fue culpa de Belinda

A Daniela Luján se le rompió el corazón siendo muy joven, y la culpa no fue de un hombre, sino de una mujer, una colega con quien siempre la han querido enemistar y con quien compartió el protagónico de la telenovela infantil "Cómplices al rescate": Belinda.

Luján admite que no conoce a Belinda y que es sorprendente cómo a lo largo de los años las han pintado como "enemigas", cuando han coincidido poco en la vida real, pero están muy relacionadas en chismes y en memes que, ahora, ya hacen reír a la protagonista de "El diario de Daniela".

Lo que sí es cierto es que la primera gran decepción artística que sufrió Luján fue por culpa de Belinda, a lo mejor indirectamente, pero lo fue cuando se enteró de que sería Belinda y no ella, quien protagonizaría la famosa telenovela de gemelas, luego de que le habían dicho que ella sería la protagonista del melodrama producido por Rosy Ocampo.

"Llegué de la escuela un día, y viendo un programa de chismes, estaba Belinda con los libretos dando una entrevista que iba a hacer la telenovela, yo tendría unos 13 o 14 años y fue como ‘no entiendo, no entiendo, ¿cómo?, yo creo que esa fue la primera decepción del medio artístico", dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

A pesar de ese trago amargo, Daniela reconoce que en sí nunca le confirmaron de manera oficial que ella sería la protagonista de Cómplices al rescate, sino que ella se hizo esa idea, y cuando supo que sería Belinda se sorprendió mucho.

Sin embargo, la verdadera sorpresa sería después, cuando la llamaron para que siempre sí protagonizara en melodrama en sus últimos capítulos.

Daniela Luján admira a Belinda

Cuando a Daniela Luján le propusieron integrarse a Cómplices al rescate porque la producción ya no contaba con Belinda para el cierre de la historia, Luján no dudó en aceptar el reto, recuerda que fue muy estresante y le preocupaba que el público la rechazara, cosa que no ocurrió, pues los fans la recibieron muy bien y tuvo una racha de éxito gracias a esa participación.

Contrario a lo que en aquel momento la prensa señalaba, sobre una supuesta rivalidad entre ella y Belinda, Luján recuerda que gracias a su madre ella nunca vio a la intérprete de Sapito como una rival, al contrario.

"En la vida he hablado mal de Belinda, me parece una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy talentosa, y que por Cómplices al rescate nos quisieron poner ahí (en contra), pero ni nos conocemos", aseguró.