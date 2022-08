¿Cuáles son las causas más comunes de la caída del cabello?

El cabello es importante para los humanos porque es un signo de belleza y, para los hombres, también de masculinidad. Ayuda a aumentar la confianza y la autoestima y el amor por uno mismo en general. Esta es la razón por la cual la pérdida de cabello puede ser tan devastadora y preocupante para muchas personas.

Lo normal es que los humanos pierdan entre 50 y 100 pelos diariamente como una forma de deshacerse del cabello viejo y que crezca uno nuevo, pero este hecho suele pasar desapercibido. Los signos evidentes que le ayudarán a descubrir que está perdiendo cabello son: caída del pelo en exceso, adelgazamiento del cabello, calvicie leve y claros en el cuello cabelludo.

Hay cambios en el cuerpo que pueden causar la pérdida temporal del cabello como el embarazo, el parto, la lactancia, la vejez, el estrés o algunos métodos anticonceptivos, y una vez que terminan, las roturas y la caída del cabello cesan. Sin embargo, la pérdida excesiva de pelo y su fragilidad no deben tomarse a la ligera porque podrían deberse a un problema médico subyacente grave y es esencial buscar ayuda médica.

A continuación, explicamos las causas más comunes de pérdida de cabello tanto en hombres como en mujeres y sus tratamientos.

Enfermedades y medicamentos de ciertas enfermedades

El crecimiento del cabello ocurre en tres fases: la fase anágena cuando crece cabello nuevo, la fase catágena cuando el cabello recién crecido se separa del suministro de sangre y la tercera fase conocida como fase telógena que es básicamente un período de descanso para que el cabello permita otro pelo crecer debajo de él.

Algunas enfermedades como la diabetes, interfieren con el proceso, especialmente en la fase anágena, porque las sustancias químicas del cuerpo necesarias para el crecimiento del cabello son insuficientes debido a la falta de insulina causada por la diabetes. Además, esta enfermedad puede provocar tiroides, que también es una causa común de pérdida de cabello. Otras enfermedades que causan la caída del cabello son: el lupus, la anemia y la quimioterapia durante el tratamiento del cáncer, etc.

Tratamiento

Un médico puede tratar la pérdida de cabello causada por las enfermedades anteriores administrando algunos medicamentos como Finasterida en el caso de los hombres y Minoxidil para las mujeres. Son efectivos para el crecimiento del cabello y disminuyen su caída.

Trastorno genético hereditario

La alopecia areata es el trastorno hereditario más común asociado a la caída del cabello. El riesgo de desarrollar esta condición es mayor cuando familiares cercanos la padecen o la han sufrido y la inmunidad es baja. Esta afección es indolora, pero podrían aumentar los riesgos de sufrir depresión y desarrollar una autoestima muy baja debido a la frecuente pérdida de cabello que deja parches con calvas en la cabeza.

Tratamiento

No se conocen medidas preventivas para esta afección. Solo se pueden seguir algunos consejos para gestionar lo mejor posible la situación. A veces, los médicos pueden administrar algún medicamento para ayudar a que el cabello vuelva a crecer.

Mala alimentación y falta de nutrientes esenciales

La falta de nutrientes, es decir, vitaminas, proteínas, carbohidratos, hierro y almidón, no solo causa enfermedades, también provoca la caída del cabello. Esto se debe a que los nutrientes necesarios para el crecimiento de los folículos pilosos no están en el organismo, por lo que el cabello se vuelve débil y muy fácil frágil. El cabello sano puede dañarse por no tomar suficientes proteínas.

Tratamiento

Si un médico diagnostica una dieta deficiente como la causa de pérdida de cabello, podría recomendar algunos suplementos para ayudar a aumentar los nutrientes del organismo. También se pueden ingerir más frutas ricas en vitaminas, alimentos ricos en hierro como la espinaca, el hígado y las legumbres, y proteínas que se encuentran principalmente en la carne. Otras medidas que se pueden adoptar son: evitar beber demasiado alcohol para que la inmunidad no se reduzca y tomar mucha agua.

Estrés excesivo

Básicamente, cuando una persona se encuentra bajo mucho estrés, interfiere en el proceso de crecimiento del cabello y, como consecuencia, hace que el pelo se encuentre en fase de reposo y no crece como debería. También es típico que una persona con niveles de estrés muy altos se arranque el cabello inconscientemente como una forma de lidiar con sus frustraciones, por lo que esto también provocaría una pérdida severa del pelo. El estrés excesivo podría, eventualmente, causar otras enfermedades como presión arterial alta o diabetes que, ya sea por sí sola o por su respectivo tratamiento, podría causar la caída del cabello.

Tratamiento

El estrés se puede manejar dependiendo de lo severo que sea. El estrés excesivo requiere la intervención de un psicólogo para ayudar a lidiar con él. También se deben evitar todos los desencadenantes del estrés, con relajación y manteniendo una actitud positiva. Una forma de reducir el estrés es participar en actividades que mantengan la mente ocupada y se disfruten al realizarlas.