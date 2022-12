Contratarán agentes de vialidad en Matamoros

Después de muchos años, se abrió la convocatoria para la contratación de elementos de Tránsito y Vialidad en Matamoros y se espera integrar al menos 10 agentes, pues actualmente son aproximadamente 15.

Lo anterior lo confirmó el comisionado de Protección Ciudadana, José Ponce Sánchez, quien resaltó que desde hace tres o cuatro administraciones que no se abría la academia para la contratación de más agentes viales.

Rechazó que se tenga un déficit "como tal", sino que por el crecimiento que ha tenido la ciudad, se necesita ampliar el personal, dado que ante el número de vehículos que ya circulan en el área urbana se tienen que reforzar también los programas de prevención de accidentes; tales como los filtros reductores de velocidad, del uso de casco y cinturón, incluso en la vigilancia al exterior de los planteles educativos que se encuentran en la zona Centro o bien en las arterias con mayor circulación.

"Es un tema de que ya el municipio ha crecido y ya el personal ya no es suficiente y no es que haya un déficit como tal, sino que se necesita, porque un elemento de Tránsito no es como el que haga una solo función".

Ponce Sánchez resaltó que además de la convocatoria para la contratación de los tránsitos, también se encuentra en curso la contratación de policías preventivos, incluso el reclutamiento se mantiene desde inicios del año y también se abrió el proceso de selección para el Grupo Especial Matamoros (GEM).

Para ese grupo de tareas especiales, la idea es iniciar con 18 elementos y que empiece a funcionar más o menos a mediados del año que entra, pues el jefe policiaco resaltó que el proceso de selección de ellos es más meticuloso, por la función que desempeñarán y por lo tanto la ola de capacitación les llevará algunos meses.

"Se busca a civiles; es decir, no expolicías o exmilitares, ya que la intención es adaptarlos a las necesidades en el rubro de la seguridad que se tienen en el municipio.