Piden más operativos para motociclistas en San Pedro

Piden extremarlos operativos con los motociclistas en San Pedro, ante los constantes accidentes por falta de cultura vial.

La petición la hizo el regidor, Antonio Castañeda Delgadillo, quien expuso que los automovilistas han externado su molestia debido a que los conductores de ese tipo de unidades no respetan el reglamento y "salen por todos lados", en la mayoría de los casos sin portar casco y con ello aumentan el riesgo de sufrir algún accidente con consecuencias graves.

"Yo creo que han sido muchas las voces de los automovilistas en general por el asunto de las motocicletas. Creo yo que hay que solicitar al pleno y a la directora de Seguridad Pública y a Vialidad que se apliquen los operativos, sobre todo en este mes de diciembre que hay mucho movimiento, porque te salen por todos lados esos camaradas de las motos", recalcó.

Expuso que está comprobado que las estadísticas son elevadas en cuanto al número de accidentes en las que están involucrados los motociclistas, pues repitió que en ocasiones no portan el caso de seguridad y van menores de edad sin las mínimas medidas de seguridad, incluso se observan familias completas en una sola unidad.

"Total, es un desorden y yo creo que hace falta un poco de cultura vial en cuanto a las motocicletas y hacer una propuesta Vialidad para que se hagan los operativos correspondientes".

El alcalde, David Ruiz, dijo estar de acuerdo se hagan acciones preventivas y no sancionadoras, puesto que no se trata de que sea un tema recaudatorio para no lastimar los bolsillos de la ciudadanía y que la campaña de prevención se extienda todo el año que entra.

En tanto que la presidenta de la Comisión de Seguridad, Valeria Mata, recordó que sí hay operativos, incluso se sugirió un sondeo en los alrededores del Mercado Municipal para designar un estacionamiento exclusivo para ellos, pues reconoció que otro problema es que se estacionan donde sea, por lo que se comprometió a volver a revisarlo para que se elevan las acciones preventivas con ese tipo de vehículos.