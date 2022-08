Congreso de Durango, con fecha límite para votación del matrimonio igualitario

Los diputados del Congreso del Estado de Durango tienen como fecha límite para someter a votación el tema del matrimonio igualitario, el 1 de septiembre por ordenamiento de un juez federal.

Y es que desde el 26 de julio se tenía proyectado celebrar el inicio del Período de Sesiones Extraordinarias, el cual se ha venido retrasando y al momento no hay fecha para hacerlo.

Al respecto, Tadeo Campagne, activista LGBTI, informó que como colectivo no esperan que se vote favor o en contra, puesto que los matrimonios entre parejas del mismo sexo se han venido celebrando desde hace más de año y medio, sumando al momento un total de 47 uniones legales.

"Hay temas importantes en el Congreso, no le resto importancia a ninguno de los temas, meterlos en un solo paquete ha ido entorpeciendo el propio avance del otro; también los diputados pidieron una prórroga para el tema del matrimonio igualitario, el juez la concede, por lo que la fecha fatal es el 1 de septiembre, no pueden pasarse de esa fecha sin llevar esta votación a cabo", comentó el activista.

Sobre la votación, Campagne comentó: "Para nosotros es importante la votación, ya más allá del sentido del voto de los diputados hace mucho tiempo que nosotros perdimos la confianza de que a través de los votos de los legisladores, el tema se pueda llevar, pero bueno, al votarlo en contra nos permite a nosotros ir por la vía del amparo que hay un ordenamiento no de manera textual que lo voten a favor, pero sí un ordenamiento del juez para que lo lleven con cierta argumentación jurídica, que les deberá casi obligarlos a favor", detalló.

De obtener una votación negativa, para el activista, reflejaría discriminación, así como una total falta de información por parte de los legisladores.

"También una incapacidad muy importante en el tema legislativo porque no hay un capacidad, al no entender los temas y al no entender que habría de votarlo a favor, por obvias razones porque hablamos de derechos humanos y demás, porque los derechos humanos no se consultan, no se otorgan, los derechos humanos se ejercen", recalcó.