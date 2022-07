Marchan por un matrimonio igualitario en Durango

Grupos de la diversidad sexual realizarán una marcha en el Centro Histórico de Durango para exigir que el Congreso del Estado legisle el matrimonio igualitario.

A través de diferentes cuentas de redes sociales, activistas de la diversidad sexual emitieron y replicaron la convocatoria este fin de semana, para concentrar a manifestantes en la Plaza Fundadores y dirigirse al Congreso del Estado a las 16:00 horas.

En este sentido, cabe señalar que la Comisión Permanente del Congreso del Estado convocó a sesión en periodo extraordinario para este martes 26 de julio a las 17:30 horas, en el que se discutirán diversos temas entre los que destaca la votación del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos para reformar dos artículos del Código Civil de Durango, que permitirían implementar el matrimonio igualitario en Durango.

A nivel nacional solamente cinco entidades no han realizado las reformas legales para permitir el matrimonio igualitario, entre las que se encuentran precisamente Durango, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas y Tabasco.

El activista Tadeo Campagne ha solicitado en reiteradas ocasiones que los votos de los legisladores locales sean libres y con consciencia, "pero sobre todo con profesionalismo legislativo".

A la convocatoria de este próximo martes se espera incluso el arribo de grupos de activistas de la diversidad sexual de otros estados del país, para apoyar las causas de los grupos locales que tienen tres Legislaturas apreciando cómo la discusión y aprobación de este tema sigue siendo rechazada o postergada.

Por su parte, el abogado Horacio Alejandro Aranda Güereca, quien ha conseguido varios amparos para lograr matrimonios de este tipo, fue claro en su publicación emitida en redes sociales de que "en Durango la discusión no se trata de si el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano o no, se trata de garantizar el derecho humano a la igualdad y la no discriminación (sic)".

La discusión del dictamen de la Comisión legislativa de Derechos Humanos obedece al ordenamiento del Juzgado Segundo de Distrito para que el Congreso del Estado discuta ante el Pleno dicho documento de reforma legal; aunque no indica qué sentido deben votar los diputados locales.

