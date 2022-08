Con focos rojos, agua subterránea en entidad

En México la mayor parte del agua subterránea (58.1 %) no cumple con la norma, por lo que es considerada con mala calidad, según información de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca).

De acuerdo con datos integrados en un documento y dados a conocer por El Economista, se revisaron 2,070 sitios en agua subterránea del país y se encontró que, a nivel nacional, el 39 % no cumple con fluoruros, coliformes fecales, nitrógeno de nitratos (N-NO3), arsénico total, cadmio total, cromo total, mercurio total y/o plomo total, por lo que se encuentran con indicador en rojo.

También se indicó que 19.1 % se encuentran en amarillo al no cumplir con alcalinidad (CaCO3), conductividad, dureza (CaCO3), sólidos disueltos totales-riego agrícola, sólidos disueltos totales-salinización, manganeso total y/o hierro total.

Finalmente, se percató que el resto de los sitios, un 41.9 %, cumple con todos los límites aceptables de calidad de agua para los parámetros analizados, por lo que su color en el semáforo es verde.

No obstante, más allá de estos datos nacionales, las mediciones regionalizadas resultan preocupantes en estados como Durango y Guanajuato, donde se concentra el mayor número de sitios de agua subterránea en color rojo, con 225 y con 110, respectivamente.

"La medición de la calidad del agua subterránea se realiza empleando como referencia los estándares nacionales e internacionales para el agua de consumo. Sin embargo, la calidad del agua se mide en la fuente de abastecimiento, es decir, en su condición natural, sin tratamiento o potabilización", indica el documento del Renameca.

Ante esto, la investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, Judith Domínguez, explicó que existe un grave problema en la calidad del agua por diversas razones. La primera de ella es por las descargas de aguas residuales, actividad que no solamente realizan las industrias en el país, sino también los municipios, ya que éstos no tratan sus aguas.

"Por otro lado, también tenemos un gran problema por esta contaminación natural y eso en el norte del país está plagado de ejemplos.. el agua tiene flúor, la cual se tiene que pasar por un proceso de potabilización, más complejo para poder remover esto y otro tipo de contaminantes que no solo se quitan con cloro, como los metales. Este tipo de contaminación está presente y hasta hace poco no se le ponía atención", alertó Domínguez, quien añadió que el problema de la polución en cualquier tipo de aguas de México es complejo, debido a que no solamente se soluciona emitiendo normas.

Por tanto, la especialista consideró que la autoridad del agua debe tener la capacidad de supervisar para poder accionar e iniciar un procedimiento en caso de encontrarse niveles contaminantes.

"Ahí está una debilidad, hay pocos inspectores y esto se vuelve un círculo vicioso, no salimos por mucho que se emitan normas. El problema es la falta de control. Sabemos que todas las actividades tienen un impacto, tienen descargas; pero si se controlan, supervisan, se ponen condiciones como tratar las aguas antes de la descarga final al cuerpo, entonces se hace un poco más manejable", señaló la investigadora, quien finalizó lamentando que "aunque todo está en la ley y dice que se debe hacer, no se ha supervisado durante décadas".