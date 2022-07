¿Cómo lidiar con la inflación?

La inflación general anual se ubicó en 8.16 por ciento en la primera quincena de julio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que resulta indispensable que las familias hagan rendir el dinero y realicen compras responsables.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda planear sus gastos mensuales, para lo que se requiere conocer a cuánto ascienden sus ingresos mensuales. Piense antes de comprar, lo mejor es comparar precio y calidad. No se deje llevar por el consumismo, existen fechas en el año que incitan a comprar sin razonar.

Procure no ser víctima de la moda, pues existen productos que podrían elevarse en costos por contener el personaje del momento. Consuma alimentos frescos y naturales. Pague lo justo, los productos que se ofertan en los establecimientos de comercio se realizan en cooperativas donde los trabajadores tienen un sueldo digno.

No desperdicie recursos ni energía, cierre la llave de la regadera mientras se enjabona, lo mismo al afeitarse o lavarse los dientes, desenchufe también aparatos electrónicos que no utilice, utilice lámparas ahorradoras, use su lavadora con cargas completas. No adquiera mercancía robada o de contrabando, estos productos suelen salir defectuosos y en esos casos no habrá a quién reclamar.

Evite los productos de usar y tirar, adquiera aquellos que se les pueda dar una segunda vida útil. Denuncie cualquier abuso, ya sea un mal proveedor o presentador de servicio, ejerza los derechos que tiene como consumidor y busque orientación en la Profeco.