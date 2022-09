¿Cómo evitar la caída del cabello en otoño?

El otoño llegó. Para ser específicos, el pasado 23 de septiembre, y con él una de las temporadas más esperadas del año para muchos, llena de festividades y un clima templado. Pero lo que quizá no esperabas es notar que tu cabello se cae más de lo habitual, una situación que es más común de lo que parece y vamos a decirte qué hacer al respecto.

No es tu imaginación, con la llegada de la nueva estación muchas personas, tanto hombres como mujeres, comienzan a notar una mayor pérdida de cabello, una condición que no debe preocupar si se sabe a qué se debe y cómo actuar.

¿QUÉ ES LA CAÍDA DE CABELLO ESTACIONAL?

Aunque no lo creas, de manera natural, hay ciertas etapas en las cuales el cabello se caerá más, situación que es casi inevitable, por lo que es importante ayudarlo a estar sano.

Como explica la Clínica capilar MC360, la llamada caída de cabello estacional por lo general se presenta en otoño debido a que nos estamos preparando para una temporada de mayor frío. La naturaleza es sabia y este fenómeno está relacionado con la muda del pelo que viven los mamíferos.

La clínica detalla que la caída estacional suele ser mayor durante el otoño debido a que durante esta temporada del año hay más pelos en la última fase de crecimiento, conocida como fase telógena, y por tanto se caerán más. "Podemos decir que se trata de una renovación completa de nuestro cabello, algo que ocurre en todos los mamíferos", señala en su blog.

A su vez, la clínica dermatológica de la Dra. Sandra Mateo precisa que la fase telógena dura unos 3 meses y suele ocurrir, en el cabello normal, en el 10% de nuestros pelos. Es una fase de espera y transición a la caída, en la que el pelo ya no está conectado a la raíz y no crece. No obstante, inmediatamente después de la caída se reinicia el ciclo apareciendo un nuevo pelo.

Eso significa que se trata de un proceso normal que no debería preocuparte debido a que en realidad no estás perdiendo un mayor volumen o densidad en el cabello. No obstante, si notas que tu cabello se vuelve más débil, delgado y pequeño, quizá sí sea momento de consultar con un especialista.

La clínica capilar destaca que la mejor manera de distinguir si se trata de una caída del cabello normal o de un síntoma de alopecia es lo mucho que se mantenga en el tiempo. La caída estacional dura un periodo corto de tiempo, mientras que la alopecia perdura.

CONSEJOS PARA EVITAR LA CAÍDA DE CABELLO DURANTE EL OTOÑO

Como ya mencionamos, si bien se trata de un proceso natural, por lo que en poco tiempo simplemente volverás a la normalidad, no está de más seguir algunas buenas prácticas para cuidar de nuestro cabello, por ejemplo:

Cuida de tu alimentación pues una dieta rica en nutrientes es la mejor manera de ayudar a nuestro pelo a estar en su mejor estado.

Evita los picos de estrés pues, junto con la ansiedad, afectan al pelo.

Utiliza tratamientos para evitar la caída del cabello y aumentar su ritmo de crecimiento. La empresa española K-MAX recomienda optar por un shampoo que no sea muy agresivo y utilizar un acondicionador hidratante que ayude a recuperar la suavidad e hidratación de nuestro cabello.

Finalmente toma en cuenta que pasarán un mínimo de tres meses hasta la restauración del ciclo normal del cabello, por lo que los tratamientos o cambios en la rutina diaria no se notarán hasta pasado ese período.