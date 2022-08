'Black Canary' celebra 75 años de haber irrumpido en las historietas

El Universo DC cuenta con bastantes heroínas y villanas que han trascendido a lo largo de su historia.

Una de ellas, es "Black Canary", quien este mes de agosto cumple 75 años en el alter ego de "Dinah Drake", ya que su hija "Dinah Lance", quien ha sido de las mujeres fundadoras de la Liga de la Justicia, incursionó en las historietas en Justice League of America número 75 de 1969.

"Dinah Drake" ingresó a los cómics en Flash número 87 publicado en Estados Unidos en agosto de 1947, de ahí que en este 2022, DC conmemore los 75 años del personaje creado por Robert Kanigher y Carmine Infantino.

Jurnee Smollett, la actriz que dio vida a "Canario Negro" en la cinta Birds of Prey (2020), recién hizo una publicación sobre el "cumple" del personaje.

"¿Quién cumple 75?, a sí, el maldito 'Canario Negro'. Los amo a todos. Todos amamos a nuestra 'Dinah'", posteó la artista.

Hace unos meses, había trascendido que Jurnee encarnaría de nueva cuenta a "Canario" en su propia película para HBO Max, pero se desconoce el futuro del proyecto luego de las decisiones que ha tomado Warner Bros. Discovery en fechas recientes de impulsar a los personajes de la Trinidad ("Wonder Woman", "Batman", "Superman") y poner en pausa los considerados, por los ejecutivos, secundarios.

Últimamente, DC había alentado a sus mujeres como el caso de "Mujer Maravillla" en el cine y de "Black Canary", "Batwoman", "Hawk Girl", "Star Girl" y "Super Girl" en la TV o plataformas, pero ahora no se sabe qué decisiones tomará la empresa en los siguientes meses.

"Black Canary" es considerada una de las superheroínas más sensuales de acuerdo con Comics Buyer's Guide's.

"Black Canary", ya sea madre o hija, es de los pocos personajes del Universo DC que se ha dado el lujo de formar parte de la Liga de la Justicia de América, la Sociedad de la Justicia y Birds of Prey al lado de "Oráculo" o "Batichica" y "Katanna".

De acuerdo con las biografías oficiales de DC, "Dinah" cuenta con una estatura de 1.65 centímetros y su peso es de 56 kilos.

Es experta en varias artes marciales. Su poder especial es el "Grito del canario", un sonido agudo capaz de romper objetos y desorientar a quien lo escuche, sea humano, extraterrestre o metahumano.

"Drake"tuvo un romance con el policía de Ciudad Gótica, "Larry Lance"; producto de esa relación nació "Dinah Lance".

En una de las tantas sagas de DC, "Dinah Drake" murió. El personaje desapareció y fue retomado hasta 1969 ya como "Dinah Lance".

Esta "Canario" fue de las fundadoras de La Liga de la Justicia y además se involucró sentimentalmente con "Oliver Queen" mejor conocido como "Green Arrow".

"Black Canary", aparte de pelear al lado de la JLA, ha luchado junto a "Oliver" en varias historietas. Ambos han sido los protagonistas de diversas aventuras.

"'Canario Negro' es un personaje muy completo. Su combate es genial y qué decir de su poder que es el 'Grito del canario'. Ella y 'Arrow' hacen una buena pareja y siempre buscan el bienestar de todos", dijo Alberto Rodríguez, conocedor lagunero de historietas.

"Canario Negro" ha trascendido enormemente y cuenta con muchísimos fans a nivel mundial, es por eso que DC ha lanzado dos novelas gráficas de ella: Black Canary: Ignite y Black Canary: Breaking Silence.

El libro Black Canary: Breaking Silence muestra una historia dirigida a jóvenes y adultos.

En cuanto a Black Canary: Ignite fue escrito por Meg Cabot, con el arte de Cara McGee. Presentó cómo "Dinah" controla los poderes que tiene.

La heroína también ha dado el salto de los cómics a proyectos de acción real.

En la serie de Warner de 2022, Birds of Prey, la encarnó Rachel Skarsten, y en Smallville fue interpretada por Alaina Huffman. En Arrow y en el Arrowverso, el personaje, ya sea en el alter ego de "Drake" o "Lance" ha sido personificado por Katie Cassidy, Caity Lotz y Juliana Harkavy.

No fue sino hasta 2020, que "Canario" ingresó al cine de la mano de Jurnee Smollett-Bell en la cinta Birds of Prey.

Más del personaje

Es uno de los más famosos de DC

-El personaje fue creado por el equipo de escritores y artistas de Robert Kanigher y Carmine Infantino.

-Debutó en los cómics en agosto de 1947 dentro de Flash Comics número 86.

-Debido al impacto que logró, "Canario Negro" fue agregada a los equipos de la Sociedad de la Justicia de América, la Liga de la Justicia y Birds of Prey.

-"Black Canary" ha sido adaptada a varios medios, incluyendo películas animadas, videojuegos y series de televisión presentándose como protagonista principal o recurrente en los programas Birds of Prey, Liga de la Justicia Ilimitada, Smallville, Batman: The Brave and the Bold, Young Justice y Arrow.

Debut. "Dinah Drake" ingresó a las historietas en Flash número 87 publicado en Estados Unidos en agosto de 1947.

En serie. La actriz, Kattie Cassidy se volvió "Black Canary" en Arrow y en el Arrowverso.

Película. Tuvo su participación en la película Birds of Prey.