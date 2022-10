Banda MS hace historia con el primer corrido original para Call of Duty

El corrido mexicano vuelve a hacer historia al llegar a los videojuegos, mediante una colaboración entre la famosa franquicia Call of Duty y la Banda MS de Sergio Lizárraga, dijo a Efe Oswaldo Walo Silvas, líder de la agrupación.

El tema, con el nombre de 141, forma parte de la banda sonora del juego Call of Duty: Modern Warfare II que saldrá al mercado el 28 de octubre.

“Este logro no es solo de Banda MS. Es producto del trabajo que todos los exponentes del género de música mexicana, que llevamos años luchando para ampliar nuestro público y enamorar a las nuevas generaciones”, expresó Silvas.

El tema 141 está inspirado en los icónicos miembros de la legendaria Fuerza Operativa 141 (Task Force 141) y en Alejandro Vargas, de las Fuerzas Especiales mexicanas, y enlaza directamente con la narrativa de Call of Duty: Modern Warfare II.

La agrupación de música mexicana acompañó el lanzamiento de la canción con un video en el que sus integrantes pueden verse haciendo una misión como las de la Task Force 141.

“Todavía no podemos creer que tenemos la oportunidad de que nuestra música sea escuchada a nivel mundial por los millones de personas que están esperando este juego”, reconoció Silvas. Entre ellos están sus tres hijos de 19, 11 y 9 años.

“Ahora soy el papá más cool del mundo”, confesó el artista, quien admitió que, en lo personal, la experiencia “me ha devuelto parte de mi juventud”. Silvas era muy fanático de los videojuegos hasta que “las responsabilidades” le quitaron todo el tiempo libre, pero ahora los ha retomado.

Rodrigo Pérez, gerente sénior de marca de Call of Duty en Latinoamérica, prometió en entrevista con EFE que “los mexicanos y los amantes de los corridos se van a emocionar cuando escuchen la canción. Está muy conectada con toda la historia de Alejandro Vargas y suena varias veces en el juego”, aseguró.

"Con una parte de la campaña para un jugador ambientada en México, sabíamos que teníamos una oportunidad única en ese país y en el mercado hispano con Modern Warfare II. Ha sido emocionante crear algo especial para los fans de Call of Duty y Banda MS, que nunca antes habíamos hecho", agregó Pérez.

El corrido 141 se suma a la creciente lista de canciones en español y de artistas latinos incluidos en diferentes videojuegos, comenzando por Whatever I May Roam, colaboración de la banda de rock estadounidense Metallica y el artista colombiano J Balvin, con la que se presentó el tráiler de “Call of Duty: Modern Warfare II”.

El juego es la sexta entrega de la saga “Call of Duty”.

Silvas agregó que el tema formará parte del próximo disco de Banda MS, aunque aún no tienen fecha para el lanzamiento. Con más de 12.4 millones de suscriptores en Spotify, la agrupación está nominada a los American Music Awards en la categoría de “Mejor grupo o dúo latino”.