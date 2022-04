Banda MS emociona a los laguneros con concierto en Torreón

En lo que va de conciertos en el año 2022 en La Laguna, no se había visto tan grande número de asistentes haciendo filas para ingresar al concierto de la Banda MS de Sergio Lizárraga. Eran las 22:00 horas y aún habían personas buscando su lugar entre los asientos desde donde disfrutarían de una noche especial junto a la agrupación sinaloense que tendría como invitado especial a Los Dos de la S, para la apertura del concierto, siendo los intérpretes del tema que se ha vuelto un éxito, Es que me gustas, quienes minutos después aparecieron sobre el escenario para amenizar la apertura de esta fiesta desde la Feria de Torreón. "Nosotros antes de ser cantantes somos compositores, mucha gente se ha enamorado con nuestras canciones, y divorciado. Voy a empezar con esta canción cuando la escribí, es la historia de mi vida. Somos los que somos, salucita", dijo en su presentación con la Comarca el duelo invitado, quienes además son autores del tema La Casita, el cual forma parte del repertorio de éxitos de la MS.El momento tan esperado por fin llegó. Un lleno total se apreciaba desde las gradas hasta las sillas de la primera fila, con el público puesto de pie y la mayoría con sus celulares en mano capturando el ingreso de la Banda MS, que trajo en esta ocasión su gira Gracias a ti.Con 10 minutos para las 00:00 horas, los músicos pasaron al frente para saludar a los fanáticos, y abrir paso así a Alan Ramírez y "Walo"."Estamos contentos de estar con ustedes hoy Torreón, que se escuche el grito", dijo el vocalista Oswaldo Silva para iniciar precisamente con la canción La Casita su concierto.Enseguida comenzaron a verse las parejas bailando el repertorio musical de los sinaloenses que comenzaba con temas como Cerrando Ciclos, A lo mejor y Por mi no te detengas.Ojos cerrados, su más reciente lanzamiento, fue duramente coreado por las féminas, pero al sonar Háblame de ti, la ovación y el coro fue más potente, demostrando que es uno de los temas favoritos del público lagunero.Banda MS añadió el momento romántico con el sonido del bajo para arrancar con El Color de Tus Ojos. Algunos alzaban sus vasos para brindar con sus acompañantes y vecinos cercanos a sus lugares."Qué chingón cantan Torreón de verdad, pero la segunda parte la voy a cantar yo" dijo Alan Ramírez después de que el público los acompañara a capella.Los vendedores de rosas no faltaron y con el momento de las canciones "llegadoras", muchos hombres aprovecharon para darle un detalle a su mujer, que al mismo tiempo correspondían con un abrazo y un beso "Como sigue ese ambiente Torreón. Esta bueno. Raza, para la siguiente canción quiero escuchar un grito de aquellos que han sufrido por amor. La canción se la vamos a dedicar a quienes no nos supieron valorar. A mi también me vale". En una parte del público, se apreció además un grupo de caballeros que se quitaron el sombrero y lo hicieron bailar en el aire con ayuda de sus manos, logrando destacar en el ambiente de celebración que desataba la MS. "Todas esas personas que se fueron, un día van a abrir los ojos y nos van a extrañar", dicen los músicos para arrancar con el éxito Me vas a extrañar.La hora de bailar con todo el ritmo llegó a la una de la madrugada con el muy popular Cahuates pistaches que hizo menear hasta los hombros de cualquiera, incluso de quienes se levantaban dirigiéndose a los baños. El Mechón puso a bailar hasta la banda completa, que se paseaba por todo el escenario.La noche continuó con el recorrido de éxitos de la banda sinaloense que encantó a los laguneros una vez más.