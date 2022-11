Balacera al terminar el concierto de Danny Ocean deja al menos un muerto y ocho heridos en Morelia

Un grupo armado perpetró un ataque a unos metros de la Plaza Monumental de Morelia y dejó, preliminarmente, un saldo de una persona muerta y ocho más lesionadas.

El hecho ocurrió casi al final del concierto del reguetonero venezolano Danny Ocean.

Testigo refieren que varios sujetos armados dispararon en contra de los tripulantes de unas camionetas estacionadas a pocos metros de la Monumental de Morelia.

En el lugar, una persona murió y preliminarmente ocho más quedaron lesionadas.

Hasta este momento, ninguna autoridad ha emitido una postura al respecto, sobre este hecho que causó pánico entre los vecinos y los asistentes al concierto.

Al respecto, el cantante venezolano dejó saber su opinión por medio de un tuit en el que lamentó la situación, también pidió a sus seguidores que se cuiden y reiteró su apoyo.

"No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx", publicó.