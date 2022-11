Logran acuerdo tras toma de caseta La Cuchilla

Luego de que permaneciera "tomada" la caseta La Chuchilla de la autopista Torreón-Saltillo por más de tres horas, fue liberada cerca de las 12:20 horas luego de que se estableciera el compromiso de que autoridades del Gobierno de Coahuila, atenderían a Laura Alejandra Flores, quien encabezó la movilización para exigir justicia y tener de regreso a sus tres hijos.

Será mañana jueves, que el titular de la Unidad de Atención en la región Laguna, David Flores atienda a Laura, quien lamentó que deba ser con este tipo de acciones como se tenga la atención de las autoridades.

(Foto: GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN)

Y es que aseguró que su caso no es nuevo para las autoridades del Estado, pues recordó que fue el 5 de noviembre del 2021 que se entrevistó con el gobernador Miguel Riquelme, quien en esa ocasión se comprometió a darle una respuesta a las 5 de la tarde de ese mismo día, hecho que sigue esperando.

Razón por la que dijo, no se tiene la confianza plena hacia la autoridad aunque reconoció que les brindaría el beneficio de la duda.

(Foto: GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN)

"No hay confianza, si el gobernador me dijo hace un año, el 5 de noviembre me dijo que me daba respuesta a las 5 de la tarde, entonces de verdad estoy muy desilusionada y no hay nada de confianza pero bueno vamos a darles el beneficio de la duda, y pues a ver cuál es la postura de ellos, el día de mañana y se les advirtió que si no daban soluciones inmediatas, nosotros íbamos a seguir tomando las medidas necesarias para lograr el acceso a la justicia", dijo.

Laura reconoció que la toma de la caseta sí fue un peligro para ellas, pues tras el bloqueo que se hizo para ejercer más presión, un trailero se fue contra las vallas, derribándolas, pese a que las manifestantes se encontraban atravesadas. Por fortuna dijo, nadie resultó lesionado.

(Foto: GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN)

"El objetivo se logró. El bloqueo (fue) porque nos estaban ignorando y lo que realmente queríamos era que fuera una vuelta productiva, que se lograra el objetivo, que las autoridades dieran la atención y se estableciera un compromiso, llegó gente del gobernador, me reciben mañana a las 10 de la mañana, que el gobernador ya estaba dando instrucciones, y que me tenían una respuesta y probablemente soluciones", adelantó la madre quien desde el 2016 lucha por recuperar a sus tres hijos, los cuales se encuentran con su expareja en el municipio de Parras de la Fuente.