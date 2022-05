Arremete Estrella contra exsíndico Omar Castañeda

Luego de que Omar Castañeda diera a conocer la separación de su cargo como síndico municipal en el ayuntamiento de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella, su suplente, dijo que su salida no fue por dignidad, sino porque las autoridades electorales lo removerían del cargo.

"El diputado federal con licencia miente, no se fue por dignidad sino porque, de todos modos, las autoridades electorales lo iban a remover de la Sindicatura en razón de un juicio de derechos político-electorales", afirmó Cuauhtémoc Estrella González.

El Síndico ahora en funciones, planteó lo anterior tras referir que el pasado 11 de abril promovió, ante la Sala Regional Guadalajara, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio para la protección de sus derechos políticos-electorales, impugnando la reincorporación de Omar Enrique Castañeda González en el cargo de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio.

Lo anterior, debido a que al haber alcanzado la calidad de Diputado Federal Electo por el Distrito de Durango y haber protestado como tal, asumiendo dicho cargo, se actualizó el supuesto constitucional y jurisprudencial que impone acceder únicamente a un cargo, que a la vez le otorga el derecho de elegir cuál es el que prefiere desempeñar, y éste lo agotó al acceder al cargo de legislador federal.

Así, Estrella González comentó que la licencia definitiva a la Sindicatura de Gómez Palacio como una salida que pretende atribuir a la dignidad, sabiendo que sólo era cuestión de tiempo para que recibiera un revés de parte de la autoridad competente.

Consideró que "dignidad es lo que le falta a Castañeda, "y será investigado; dice que no va a cobrar su sueldo, ¿entonces cómo paga los excesos de lo que se ha hecho últimamente, como casas y camionetas tipo Suburban, para nada acordes a la austeridad que pregona?", concluyó.

ANTECEDENTE

A poco más de un mes de haber regresado a la sindicatura, Omar Castañeda González se separó nuevamente de su cargo en el Ayuntamiento de Gómez Palacio.

"El viernes pasado se presentó licencia definitiva para separarse del cargo de síndico municipal ante la Secretaría del Ayuntamiento por parte del c. Omar Enrique Castañeda González...", fue la información que otorgó el pasado lunes el Ayuntamiento.

El argumento que dio Castañeda fue "He hecho una reflexión profunda y voy a acudir al llamado que me ha hecho la asamblea, ya hemos hecho las investigaciones precisas que están en curso, ya hemos presentado las denuncias y les vamos a dar seguimiento, andaba muy desesperado el síndico suplente por regresar a la administración… pues lo vamos a dejar, me voy a separar del cargo de síndico. Ya tenemos los elementos necesarios para llevar a cabo las investigaciones (de las denuncias presentadas sobre supuestos fraudes)".

