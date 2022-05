Omar Castañeda se separa del cargo por segunda vez

A poco más de un mes de haber regresado a la sindicatura, Omar Castañeda González se separó nuevamente de su cargo en el Ayuntamiento de Gómez Palacio.

"El viernes pasado se presentó licencia definitiva para separarse del cargo de síndico municipal ante la Secretaría del Ayuntamiento por parte del c. Omar Enrique Castañeda González. De acuerdo a la ley, debe asumir el cargo su suplente una vez que sea notificado", fue la información que otorgó el Ayuntamiento.

A través de sus redes sociales personales Castañeda dio a conocer ayer tal decisión a fin de atender "lo que la asamblea me solicitó", dijo en el vídeo que colgó en su cuenta de Facebook.

Fue apenas el 6 de abril cuando el síndico, luego de haberse separado de dicho cargo por un año para participar en la elección del 2021 en la que se renovó el Congreso de la Unión, retomó su tarea al interior del Ayuntamiento.

TAMBIÉN LEE Anuncia Omar Castañeda separación de su cargo como síndico en Gómez Palacio

Fue apenas el 6 de abril que el síndico retomó su tarea al interior del Ayuntamiento

"He hecho una reflexión profunda y voy a acudir al llamado que me ha hecho la asamblea, ya hemos hecho las investigaciones precisas que están en curso, ya hemos presentado las denuncias y les vamos a dar seguimiento, andaba muy desesperado el síndico suplente por regresar a la administración… pues lo vamos a dejar, me voy a separar el cargo de síndico. Ya tenemos los elementos necesarios para llevar a cabo las investigaciones", insistió.

Las denuncias a las que hace referencia Omar Castañeda son por un presunto daño patrimonial del programa de internet gratuito y por la compra de despensas supuestamente a sobreprecio.

Dichos recursos fueron presentados ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Auditoría Superior del Estado de Durango.

VER MÁS Síndico de Gómez Palacio devuelve sueldo: 'no seré parte de la burla'

Por la tarde, en un comunicado emitido por su equipo, detalló que "no acepté ningún peso de la Administración ni de salario, ni de gasolina, ni de gestión... espero que estos recursos sean canalizados a las personas que lo necesiten".

Agregó que "se llame como se llame, del color que sea o que se digan de Morena... no les da pase de impunidad. Tenemos que entender que ser de la Cuarta Transformación nos obliga doblemente a actuar con honradez y transparencia".