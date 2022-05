Síndico de Gómez Palacio devuelve sueldo: 'no seré parte de la burla'

El síndico municipal, Omar Castañeda, dio cuenta al Cabildo el pasado jueves del oficio que giró a Tesorería, a la Oficialía Mayor y a Recursos Humanos, respecto de que hizo ya la devolución de su sueldo directamente en la caja receptora de pagos de la presidencia municipal y aseguró que no será parte de lo que considera "una burla" para Gómez Palacio.

"Nos comprometimos a que no vamos a recibir un solo peso de sueldo ni un litro de gasolina de la administración. Estamos aquí por un compromiso moral y para enderezar las cosas. Hice la devolución de un recurso de 20 mil 633 pesos y no voy a aceptar un peso de la Sindicatura, ni voy a aceptar un litro de gasolina, porque lo que nos está moviendo es el compromiso moral con los ciudadanos. Vemos que no ayuda a las asociaciones, no se entregan las becas, todo una burla para el pueblo de Gómez Palacio y no voy ni quiero ser parte de esto. Ayer festejé mi cumpleaños con congruencia y no puedo ser beneficiario cuando las cosas están tan mal para la ciudadanía", declaró al término del Cabildo.

En la misma sesión de Cabildo, pidió la intervención de la alcaldesa, Anabelle Gutiérrez y se quejó de despidos de personal sin que se otorguen las liquidaciones que les corresponde.

"Las decisiones las toma la administración, pero no se les quiere liquidar conforme a la ley a los trabajadores y es una observación por parte de Karol (el oficial mayor), el de no entregarles lo que por ley le corresponde y por supuesto que se están presentando los recursos legales correspondientes", dijo.

También pidió a la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social que les ayude a intervenir, porque dijo que son casi 60 personas las que se han despedido de forma justificada. Señaló que personas que no son del municipio, refiriéndose al oficial mayor, causan inestabilidad. Criticó el que se tengan detenidos apoyos para organizaciones civiles, asilos, animalistas y de protección de mujeres.