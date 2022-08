Anuncian cambios administrativos en Hospital General de Torreón

No pasó ni un mes y la Secretaría de Salud de Coahuila ya hizo un nuevo nombramiento en la administración del Hospital General del municipio de Torreón.

Primero, se dio a conocer la salida de Petar Entchev Petrov y que de forma interina, se quedaría Gil Romero Barajas, mientras que el titular sería Mario Molina López.

Pero esta semana, el secretario de salud del estado, Roberto Bernal Gómez, dijo que ahora será Moisés Gorgón.

¿Él va a ser ya el que se quede?, se le preguntó.

-Él es el que se va a quedar, es licenciado en Administración de Empresas, contestó el funcionario.

A finales de julio pasado, versiones extraoficiales indicaron que el movimiento había sido por un presunto desvío de recursos en la administración de la clínica y sobre ello, Bernal Gómez respondió que:

"No realmente, tenemos un buen control, una buena vigilancia en todo el hospital, en la administración de los hospitales, no es una gran cantidad de recursos la que manejan ellos. Son cambios de funcionarios que tienen que ser, no hay ninguna justificación".

El secretario dijo que por ahora no se tienen contemplados más cambios en este Hospital General, dependiente de la Secretaría de Salud del estado.

Cabe hacer mención que Petar Entchev Petrov fue asignado como el administrador del Centro de Salud Abastos y Daniel de la Torre Leyva, quien anteriormente ocupaba ese cargo, regresó a su base en la Secretaría de Salud.

El pasado lunes y antes de la entrevista que se le hizo a Bernal Gómez, el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Juan Pérez Ortega, apuntó que, finalmente quien toma la decisión de los cambios que se hacen en la clínica es la Secretaría de Salud.

"Es que te digo, están viendo todavía quién es el que se va a quedar, pero finalmente esa decisión la tomará a nivel estado, el doctor Roberto Bernal.

(La administración) Es una parte importante porque de ahí se da lo que es el manejo de los presupuestos, esperamos que ya se dé en los próximos días, no está en mis manos ver lo que es ese cambio. Tengo entendido que está Gil y Gorgón a cargo", concluyó Pérez Ortega.

Movimientos

Cambios de funcionarios.

* Desde su inauguración, en el Hospital General no solamente ha habido cambios en la administración, sino también en la dirección general.

* El edificio fue inaugurado el 5 agosto de 2015 y desde entonces han desfilado varios médicos en la dirección. Primero fue Luis Gerardo del Moral Rossete, después Jaime Ortega Rodríguez, luego Francisco Javier Dorantes Monsiváis, le siguió José Luis Cortés Vargas y en la actualidad está al frente el doctor Fabio Martínez Flores.