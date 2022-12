Aleska Génesis comienza a perder el cabello tras supuesta brujería a Nicky Jam

Hace meses comenzaron a circular en redes sociales en donde se veía a la modelo Aleska Génesis haciendo supuesta brujería a Nicky Jam. Hoy, la famosa ha salido a pronunciarse porque ha comenzado a perder el cabello tras el estrés provocado por el escrutinio que recibió, así como las declaraciones que hizo una expareja, a quien señala, además, de abuso y violencia.

Fue a través de redes sociales en donde Aleska habló de la situación que enfrenta y con todo lo que ha tenido que lidiar durante el 2022.

Con una publicación en donde se le puede ver con pérdida de cabello, Aleska señala: "Así es como luce el abuso a un ser humano".

En otro post, se puede ver un documento en donde señala directamente a su ex Miguel Mawad de acoso, además de que presuntamente fue él quién filtró los videos en donde se le ve realizando supuesta brujería al reguetonero Jam.

"Este tipo de personas suelen hacerse las víctimas y para ello intentan voltear la historia de quién es verdaderamente el agresor. Lo más irónico es que luego de todos sus maltratos y abusos, él (Mawad) intentó solicitar una orden de protección en mi contra basada en mentiras patológicas y obviamente se la negaron porque todos sus argumentos son falsos", señala la venezolana.

Génesis resalta su valor al compartir su historia, puesto que señala que ha sido víctima constante de abuso y exposición de su privacidad.

"En el momento donde estaba más desesperada, buscando cualquier posibilidad de que este abusador, me dejara en paz; una amiga en quien yo confiaba muchísimo me propuso y me insistió en ver a una bruja para ver sí de alguna u otra manera paralizábamos el daño que esta persona me estaba haciendo porque él (Mawad) cree en eso y lo practica", dijo.

"Entre sus recomendaciones estaba el recuperar a mi ex (Nicky) para que me ayudara y me protegiera de este abusador y tenía sentido porque mientras estuve con él, aquel psicópata jamás intentó hacerme daño, así que me dejé llevar y resulta que todo era una trampa en la que lamentablemente caí", agrega la famosa.

"Confíe en esa persona porque estaba en un momento de vulnerabilidad y desesperada por ver como protegía mi vida".

Señala que fue su amiga quien le hizo recomendaciones para hacer la brujería quien grabó los videos sin su consentimiento.

Denuncia que la acción de exhibirla fue hecha con propósitos de dañar su imagen y desprestigiar su credibilidad, así como caer en chantaje, amenazándola con la publicación de los videos.

Detalla que prefirió "aguantar los ataques de odio, de burla, bullying y me tildaran de loca, bruja y mala a seguir siendo abusada por ese psicópata narcisista y quedarme callada como lo hice durante muchos años".

Por último, señala que su amistad con Nicky Jam continúa.

"No hay ningún intento maligno que pueda destruir y separar nuestra amistad".

¿Cuál es la historia entre Aleska Génesis y Miguel Mawad?

La venezolana reveló hace meses que Miguel Mawad la agredía verbal y físicamente durante y después de su relación.

"Estoy viviendo desde hace dos meses acoso. He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años en donde yo me he quedado callada".

"Yo estaba sola con la autoestima en el suelo", aseguró en una entrevista para Telemundo.

Se sabe que Miguel y Aleska mantuvieron una relación que duró aproximadamente cinco años.

¿Quién es Miguel Mawad?

Se trata un empresario venezolano muy polémico, es hijo del magnate Romeo Moawad, y se le ha vinculado a varias instituciones creadas durante el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.