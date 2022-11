'Que no deje de pensar en mí'; filtran videos de la ex de Nicky Jam haciendo brujería

En la guerra y en el amor todo se vale, y siguiendo este consejo, la exnovia de Nicky Jam, la modelo Génesis Aleska, no dudó en pedir ayuda a los espíritus con tal de recuperar al famoso cantante.

Por lo menos eso es lo que se puede ver en una serie de videos que ya circulan en las redes sociales y en los que aparece Génesis consultando a una supuesta santera sobre a qué rituales debería recurrir para que el intérprete de El perdón solo tenga ojos para ella.

Pero eso no fue todo, en otro de los clips, la modelo hace fuertes revelaciones de su vida íntima con el famoso y lo califica como un pésimo amante: "Este hombre en la cama no es muy bueno", dice la santera, a lo que Aleska contesta: "Fatal".

En otra parte de la videollamada, la venezolana es bastante sincera sobre lo que busca al recurrir a este tipo de "trabajos" y hasta lanza un pequeño conjuro para que "Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me extrañe, que me busque desesperadamente. Que Nick Rivera Caminero necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie y solamente piense en mí", dice.

ESPECIAL

Tras salir a la luz estos videos, Génesis no solo aseguró que cada quien es libre de creer en lo que quiera, sino que hizo responsable a su expareja Miguel Mawad de ser el responsable de su filtración: "Cada quien es libre de creer en lo que quiera", escribió en sus redes sociales. "Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas".

ESPECIAL

NICKY JAM REACCIONA

Quien tampoco se quedó callado ante la presunta brujería de la que fue víctima fue el propio Nicky Jam, y a través de sus historias de Instagram reaccionó a lo hecho por su exnovia con el único afán de volver con él.

Al parecer el cantante tomó con bastante humor lo sucedido, pues publicó un video en el que aparecen varias personas riéndose de algo que ven con su teléfono celular, además escribió la frase: "Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo".

La pareja inició su relación en septiembre del año pasado, cuando el reggaetonero confirmó su noviazgo luego de que fueran vistos en varias ocasiones juntos y en actitud cariñosa.

Desde entonces se hicieron prácticamente inseparables, ella lo acompañaba en todos sus conciertos y él presumía su amor en las redes sociales, pero siete meses más tarde Nicky reveló que se encontraba soltero, además, los dos borraron todas las fotos que tenían juntos en sus redes sociales sin dejar rastro alguno de su romance.