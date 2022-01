Alertan sobre falsa venta de automóviles a través de sitios de Internet

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó sobre la venta falsa de automóviles a través de redes sociales, así como páginas de internet en Coahuila, por lo que hizo un llamado a la comunidad para no caer en este tipo de fraudes.

De acuerdo a lo que informó, la dependencia se ha percatado de lo anterior, gracias a reportes hechos de personas afectadas.

Explicó que lo anterior circula a través de anuncios que incluso se dan en sitios web de noticias y periódicos.

(ESPECIAL)

“Por favor, no deposite ni transfiera hasta no ver el vehículo personalmente; y no confíe en ofertas extraordinarias”, alertaron.