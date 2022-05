Alcalde de Torreón reitera rechazo a mediciones de seguridad y responde al CCI

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, respondió este sábado al Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) de La Laguna, mismo que criticó al mandatario por expresar su intención de que organismos como el Inegi no midan indicadores de seguridad y percepción ciudadana regionalmente, sino de manera diferenciada entre los municipios.

En su momento, el presidente de dicho consejo, Marco Zamarripa, declaró que "debe considerarse el seguir viéndonos como una zona metropolitana, ya que esto conlleva a muchísimas ventajas... al contrario de que si nos aislamos y dividimos, estaríamos perdiendo competitividad".

Al respecto, el alcalde de Torreón negó que se busque "dividir", sino tener las mismas mediciones regionales de percepción ciudadana de seguridad, junto con mediciones diferenciadas por municipio, situación que ayudaría a La Laguna para identificar las áreas para atender en el tema de la seguridad pública, generando estrategias específicas y que puedan seguir abonando en la atracción de inversiones y el desarrollo social en general.

"He escuchado algunas declaraciones que por ahí hicieron algunas personas en términos de los indicadores como zona metropolitana, si hay alguien que haya presumido y defendido la zona metropolitana en todos sus aspectos, particularmente en términos de productividad y competitividad, es un servidor, sin embargo no podemos continuar con mentiras a medias o verdades a medias, la igualdad entre desiguales es desigual... Se trata de que nos midamos en lo individual para saber qué estamos haciendo cada quien, porque no podemos tampoco descansar en lo que está haciendo otro municipio, como zona metropolitana es importante saber a dónde vamos, es importante reconocer que somos las novena o la décima zona metropolitana más importante de este país, pero también el producto de los resultados no es circunstancia, no es producto de la casualidad".

Cepeda González señaló que para ello se han tenido reuniones de coordinación con el Consejo Consultivo de Seguridad en el municipio, mismo con el que proyectan una nueva visita a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esto para solicitar que en futuras mediciones de la percepción ciudadana de seguridad en La Laguna, o bien, de temas de seguridad regional, se hagan los mismos estudios y otros más de forma diferenciada por municipio.

Dijo que cifras regionales, acompañadas del detalle por ciudad, ayudarán en la identificación de los principales retos y asuntos por atender en La Laguna, esto al contrario de las opiniones sobre una posible división en la zona metropolitana y como lo afirmó el CCI Laguna.

"Que se siga midiendo la zona metropolitana como región, como zona, pero que se mida a Torreón también, pero que no se meta a Torreón e insisto, en la licuadora, porque verdades a medias no son punto de partida... No podemos decir que va a haber un riesgo en términos de competitividad, de productividad o de atracción de inversiones, cuando también otros descansan en el trabajo de otros", criticó el alcalde de Torreón.