Alcalde de Torreón rechaza cifras 'Metro' de seguridad

Como un fenómeno atribuible a otros municipios laguneros, fue que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, reflexionó sobre los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, misma en la que se da cuenta que se incrementó la percepción de inseguridad en la Zona Metropolitana de La Laguna, esto al pasar de 46.6 por ciento en diciembre de 2021 a 49.2 por ciento en marzo pasado.

Cuestionado el martes por El Siglo de Torreón por dicha situación, el mandatario de Torreón señaló que se trata de una encuesta en la que se toman en cuenta todas las ciudades de la Zona Metropolitana de La Laguna, lo que genera una mezcla de cifras entre los municipios de Coahuila y Durango, que termina por afectar el trabajo que se realiza en Torreón, del cual aseguró que ha sido en un sentido positivo y orientado precisamente a mejorar ese y otros indicadores.

"Hay dos asuntos en los que tenemos que seguir trabajando, uno: en deslindar a Torreón, no solo por deslindarlo, sino por medir los indicadores, incluso (ver) ¿dónde es donde tenemos los mapas de calor?, lamentablemente, únicamente a las capitales las miden en lo individual, esta región es medida (regionalmente), no desestimo los esfuerzos que están haciendo los compañeros de la vecina ciudad u otras ciudades, tanto de Coahuila como de Gómez Palacio, pero creo que es importante seguir trabajando en lo nuestro y seguir trabajando en los indicadores locales, porque aún estoy cierto que hay muchos temas que los podemos mejorar, sin embargo si no los conocemos, si nos meten a una 'licuadora'...", señaló.

En ese sentido recordó que semanalmente se realizan reuniones de seguridad en el municipio para revisar los indicadores delictivos, los cuales reportan variaciones generalmente a la baja y que son resultado del trabajo preventivo de la Policía de Torreón, mejoras estadísticas que eventualmente dejan de ser relevantes en ejercicios como el que se realiza de parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

"Nosotros podemos disminuir los índices delictivos, como lo hemos hecho en un poco más del 50 por ciento, pero otra ciudad los ha aumentado al 300 por ciento, al final todo se suma, ¿qué creo?, que mi reconocimiento a todos, pero al final el poder atender problemas locales, tenemos que atender indicadores locales, he hecho ya un esfuerzo incluso por escrito, hemos platicado con el Consejo de Seguridad para que hagan una petición de que se mida a Torreón como a todos, pero a quien lo solicite, particularmente a Torreón para poder medir dónde son las áreas de oportunidad, en dónde estamos haciendo bien las cosas... Lamentablemente los indicadores son de carácter regional, creo que la percepción en Torreón, vamos bien, sin embargo las mediciones son de carácter regional y eso no nos ayuda".

El alcalde de Torreón adelantó que esa petición se trabaja ya ante el Inegi y ante otros organismos medidores de indicadores de seguridad, por lo que será en próximas semanas cuando se puedan tener mayores noticias al respecto.

'Licuadora'

Destaca Román Alberto Cepeda que realizar una "licuadora" de cifras metropolitanas sobre percepción de inseguridad perjudica a Torreón.

* Señala que en el municipio a su cargo se han bajado los índices delictivos, mientras que en otros municipios de La Laguna han aumentado hasta 300 por ciento.

* Ya trabajan en una solicitud al INEGI para que las encuestas relacionadas a la seguridad en La Laguna se hagan diferenciadas de la ciudad de Torreón.