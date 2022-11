Al Larguero

El pasado está integrado por muertos vivientes que amenazan siempre con volver y hacen constantes viajes de lo propio a lo común, de lo íntimo a lo colectivo y de lo personal a lo vano. Nos muestra que no hay virtudes sin pasión ni inteligencia. Está ligado al tránsito que hace el hombre de futbol de su infancia a la adolescencia y de esta a su juventud y luego, madurez, pues aprecia actitudes del ayer que están vigentes en el presente.

Siempre que viene un Mundial, se llevan a jugadores que no parecen estar en planes del viejo fan, como igual quedan fuera varios de los que "debieran" estar, porque la vida es así, igual que el querido juego y su manejo, donde la realidad desborda tantas veces a la imaginación. Esta vez Martino deja fuera en definitiva, a Javier Hernández, Carlos Acevedo y nunca pudo convencer a Carlos Vela, aunque su pecado mayor es desdeñar el mérito de Pocho Guzmán, crack del Pachuca.

Por si fuera poco, están en "veremos" Diego Lainez, Jesús Angulo, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Santiago Giménez. Lleva un nutrido grupo el argentino y su tropa de ayudantes a Girona, España, hermosa tierra catalana con maravillosas edificaciones árabes, ciudad atravesada por los ríos Galligans, Oñar, Guell y Ter, que tiene una altitud de 75 metros sobre el nivel del mar y que está a solo cien kilómetros de Barcelona. Posee hermoso clima mediterráneo.

El Mundial presagia no grandes cosas para México y ojalá fuera diferente a lo previsto, porque nuestra gente necesita destapar el frasco que envasa sus alegrías. El pueblo está siempre, con amor, batiéndose en duelo contra el destino y después de la pandemia tiene una forma diferente de vivir. Posee todo el derecho de soñar, por más que se acepte que vivimos en un mundo con miedos que no se pueden controlar y que nada da tanto miedo como la realidad palpitante.

En la serie final de la MX el campeón Pachuca lució a sus cuatro joyas: Víctor Guzmán (27), Kevin Alvarez (23), Erick Sánchez (23) y Luis Chávez (26). Pocho fue ignorado, Alvarez y Chávez son fijos y el fino volante de contención Sánchez está en duda con la Selección. Fueron ellos básicos en el esquema de Guillermo Almada, que se confirmó como un DT de alto vuelo y de quien no se puede entender que haya sido botado por Santos Laguna, algo que Mr. Elizalde deberá responder.

El futbol es como la vida, cambiante. Toluca se mostró con autoridad siempre pero Tuzos, sobre todo en el primer partido fue como una locomotora, un frenesí, una fiera recién liberada en un medio donde ya no hay un deporte solamente, sino una industria a sus plantas. El futbol fue atrapado por el marketing, ese que anuncia que Tecatito volverá ya mismo aunque el Sevilla diga que está en duda. Lo patrocina la empresa regia para acompañar al apodo. Todo mueve a risa. Cuando era jugador de Rayados ponían en su casaca solo "Jesús C." para no mencionar su apellido Corona que es el nombre del producto estelar de la otra cervecería. La fama de cualquier tipo, consume y el famoso está ahí en la arena del Coliseo, para ser devorado por las fieras.