Al Larguero: TVDiferencia

La carencia de información globalizada nos hacía ignorantes. Hoy, sobran las opciones y corremos el riesgo de seguirlo siendo si antes no usamos criterios y conocimientos para limpiar los contenidos de tanto que les sobra. Escoger bien es una obligación, porque las tendencias logran manipular almas sensibles que mutan entre la pasión y la inteligencia, como escuchar transmisiones regias, donde los colores nublan el sentido profesional de los comentaristas, de tan regionales.

Luego ubicamos otras claras inclinaciones, escritas y habladas, donde el ánimo se procura hacia el Chiverío, encontrando culpable de todo al arbitraje, aunque quien falló el penal fue Angulo y no el malherido Santander, que es calificado como un notario de sueños y pesadillas. Por la noche también solo faltaba a varios dejar el micrófono y entrar a cabecear para Cruz Azul, que no jugaba, sino forcejeaba con un León sin valor. Fue un partido donde lo mediocre pasa por brillante.

Toda la culpa la tiene el cable que traspasa océanos y nos traslada a otros mundos. Es solamente encender la tv y tomar tu café dominical con Arsenal y Liverpool. Un derroche de clase, con virtudes que te hacen reencontrar con tu afición por el juego. Martinelli, Bukayo Saka, Gabriel Jesús, Odegaard, Tomiyasu, Vieira, Marquinhos, Tierney, Ramsdale el equipo de Mikel Arteta (40) que opaca a Salah y compañía. Una Premier de real futbol, sin los filósofos deportivos hablando.

No se compara ni se compite, porque esa es una batalla imposible de ganar, es como la pregunta aquella de ¿qué es primero, el descubrimiento del amor o el descubrimiento del deseo? Y no se habla de niveles de juego, sino de ética profesional y de apego al futbol real. Mantienen el ritmo de esfuerzo y no buscan engañar al árbitro, no aparentan lesiones, caen y se levantan, no tienen la pésima costumbre de protestar por todo y de tratar de complicar el trabajo del juez.

Hoy ante tanta alternativa, lo importante no es ver, sino saber mirar y hay para todos, sobre todo porque es tiempo del gran beisbol y todos los competidores impactan por su alto nivel de calidad. Mets sentía que los brazos de Scherzer y deGrom, con el bat de Pete Alonso, harían diferencia, sin considerar que Padres, con Soto, Machado y Musgrove los dejarían en el exilio.

Los queridos Yankees necesitan encomendarse a la virgen, porque Francona y sus Guardianes vienen echando lumbre encabezados por el temible José Ramírez que en sus últimas 40 visitas al plato batea .457 con 15 impulsadas. Para colmo el antes brazo de cohete, Aroldis Chapman fue borrado por Yankees para esta serie divisional por indisciplinas impropias de un profesional. Es claro que todos somos seres atrapados por conflictos pero la verdad de la vida está en actitudes.

Aunque sea en este tiempo el redescubrimiento de la pasión, a buscar una tercera vía entre realidad y ficción pero sobre todo quedarse en el carril pues la comparación mata la creatividad.