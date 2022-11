Al Larguero: Tiempo, amigo de la verdad

Nada como el beisbol, porque se trata del esquema deportivo mejor acabado del ingenio humano. Por ello es una magnífica idea la de crear Salones de la Fama de este deporte, espléndido y exacto. El primero en surgir, como es de suponer, fue en Estados Unidos. Ahora los hay en varios países. Por fortuna también en México. Entre nosotros, hace 83 años el cronista deportivo Alejandro Aguilar Reyes, mejor conocido como Fray Nano, lanzó la iniciativa de crear un Salón de la fama del beisbol mexicano.

La función principal de estos salones consiste en establecer un espacio adecuado para rendir homenaje permanente a quienes de una u otra forma han sobresalido en el beisbol profesional mexicano como peloteros, mánagers (capitanes de equipo), directivos, cronistas o ampáyers (jueces).Según ya se dijo, la propuesta inicial la lanzó Fray Nano en 1939. Como suele ocurrir en estos casos, su idea tuvo aceptación general, todo el mundo estuvo de acuerdo con ella, se procedió a elegir por votación --promovida por el diario capitalino deportivo "La Afición", dirigido por Fray Nano-- a los primeros cinco inmortales (que fueron: Lucas Juárez, Fernando Barradas, Arturo Delfín "Lañiza", Julio Molina y Leonardo "Najo" Alanís), pero hasta ahí llegaron las cosas. En el siguiente cuarto de siglo nadie volvió a hablar del tema.

Posteriormente, en 1964, un grupo de cronistas deportivos de la ciudad de México retomó la idea. Procedieron a elegir a los siguientes seis integrantes del entonces aún físicamente inexistente Salón de la Fama. Los nuevos inmortales resultaron mejor conocidos de la afición, por más cercanos en el tiempo, a saber: Ángel Castro, Martín Dihigo, Epitacio "La Mala" Torres, Lázaro Salazar, Ramón Bragaña y Genaro Casas (nativo por cierto de General Cepeda, Coahuila).

En 1971 se vuelve sobre el proyecto, en aquella ocasión en la convención nacional del beisbol mexicano, que eligió a otros once inmortales. Pero siguió haciendo falta un lugar adecuado para inmortalizarlos, lo cual ocurrió hasta 1973 cuando finalmente fue inaugurado el 10 de marzo de ese año el Salón en los jardines de la Cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, donde permaneció durante cuatro décadas. En tal fecha se entronizaron los primeros 22 inmortales previamente electos: cinco en 1939, seis en 1964 y once en 1971, como quedó dicho. De 1974 a la fecha se han llevado a cabo otras 43 entronizaciones, como acertadamente se les llama a las incorporaciones de nuevos integrantes al Salón, que hasta antes de la más reciente entronización sumaba 200 personajes ligados al Rey de los Deportes en nuestro país.Lo anterior viene a propósito de que el pasado jueves 10 de noviembre se realizó la entronización 2022, luego de que en los dos años anteriores no hubo por la pandemia. Pasaron a formar parte como nuevos inmortales del beisbol: Matías Carrillo, Vinicio Castilla, Isidro "Chilo" Marquez, José Luis "El Borrego" Sandoval, Eduardo Jiménez, William "Barney" Serrel y Jorge Menéndez Torre. El último de los mencionados, Jorge "Squeeze Play" Menéndez Torre, yucateco, fue cronista e historiador del beisbol mexicano, lamentablemente fallecido de manera repentina en 2013. Una verdadera pena -porque ya tenía los merecimientos necesarios-- que no se le haya entronizado en vida. Infortunadamente a veces así suele suceder.