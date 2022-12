Al Larguero: Nostalgia

A la memoria de Gloria Reyes Soto, con respeto y cariño.

¿Sabes prima? Te fuiste antes de la final y seguro encontraste alguna ventana que viera hacia Qatar para iluminarte con la magia de Messi, con el poder diabólico de Mbappé, con el virtusismo clásico del futbol. Seguro encontraste que en nuestro delirio todo sonaba como un alma colectiva pero seguiste conservando una línea directa con nosotros, pues uniste tu pasión con la nuestra.

Eras de la gente de Leo, por su casaca con el color de tus ojos y porque siempre supiste que él y su pandilla iban a abrir una época y a clausurar el pasado. Sabes bien que los franceses no es que no querían, es que no podían en el primer tiempo y después, los dos colosos fabricaron el show, porque este juego igual que tiene héroes agigantados, igual también procura víctimas y canallas.

Los fans nos defendemos con el escudo del amor y la alegría, pues quisiéramos tener la mirada de los grandes fotógrafos, esos que coleccionan panoramas artísticos donde uno solo ve nubes y en el futbol las imágenes solo son para quienes capturan lo que tal vez sea cotidiano pero ante el arte deja de serlo y toca a lo sublime cuando Kylian y Messi deciden el ritmo y sentido del juego.

No creas. Con la maravilla de la tecnología hoy la TV nos da una baraja de alternativas y podemos escuchar a los españoles que sacan frases y palabras aptas para un mestizaje cultural, los mexicanos tienen de todo pero divierten los argentinos apasionados, totalmente tendenciosos, salvo el destacado Varsky, comentarista de alto rango, el único que no aceptó el penal de Dembelé a Di María. Su compañero, a gritos destemplados decía: "dejalo así, dejalo así, por Dios".

Ustedes arriba y nosotros en la tierra, fuimos felices por el gusto de un juego excepcional, donde todos fueron dotados de una energía y encanto superiores para sublimarse, aunque luego en la celebración algunos como Dibu Martínez, arquerazo, dibujó su escaso nivel como persona, mientras otros como el DT Scaloni seguía en su ardua pero hermosa tarea de buscarse a sí mismo.

Se dice que los escritores no tienen que ser profesores de moral y lo que se diga ahora sale sobrando pues la historia ya está decretada y cada cual tendrá su propia y respetable opinión, lo cierto es que buenas son las fiestas para volver de nuevo al drama doméstico, pues hasta ahora no hubo pronunciación oficial luego del fracaso mundialista. Todos guardan absoluto silencio. Todos. Aquí los santistas parecen más preocupados por vender que por traer verdaderos refuerzos.

Estarás contenta, Gloria, con tu Cruz Azul allá, con Marín, Alejándrez, Kalimán Guzmán, Viveros, el capitán Peña, Munguía, Bustos, Muciño, Victorino, Lupe Díaz con Raúl Cárdenas al frente. Por acá todo anda igual, con nuestra gente de mirada franca al entorno íntimo, severo, cálido y melancólico porque sabemos que el autoconocimiento es doloroso y todos preferimos los placeres que da la ilusión. Un poco de ficción y vida alterna. Feliz Navidad con tu madre querida al lado.