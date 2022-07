Al Larguero: Ideas que se resisten

Todo mundo quiere vivir una sensación de poder y libertad, por ello muchos prefieren vivir soñando y buscando el ideal de todo soñador (controlar los contenidos del sueño y orientar su desenlace) aún sabiendo que buena parte de la vida la pasamos durmiendo y que soñar debiera dar placer, el cerebro se empeña en acelerar la diabetes e hipertensión, con verdaderas batallas mentales, porque es imposible mantener la voluntad y acción durante el sueño.

A la distancia, uno intuye la cara de nuestra gente con el beisbol titubeante y con el futbol entre dudas y se adivina ese interior del aficionado, donde se atesoran los deseos de cambio y diferencia, así que se presagia que al flaco Fentanes le sobran dardos al corazón y lo quieren fuera, sin darse cuenta que él no juega y son sus elementos quienes no encuentran punto de equilibrio.

El tiempo que pasa, es la verdad que huye y aunque nuestra raza dice cosas con la mirada, uno sabe leer y manejar la PC. Ahí dice que Cecilio Domínguez rescindió su contrato con el Austin de la MLS por una sanción por “incidente fuera del campo” y ya antes (2021) había tenido una multa. Nadie le niega lo buen jugador. Es puntero izquierdo joven, habilidoso y rápido, con solo 27 años. El arrancó desde hace diez con Sol de América en Paraguay. Se consagró luego en Cerro Porteño.

Jugó tres semestres con el América, donde alternó su irregularidad. Cuando viene enchufado, dicen, puede superar a cualquiera, aunque suele luchar con la inconsistencia. Así fue en Independiente de Argentina y la MLS. En Santos es una esperanza de reivindicación individual y de grupo. Esta época post Lozano es eso. Hoy es tiempo de poner la imaginación al servicio de las ilusiones. Fentanes y todos ahí lo saben. Ahora mismo la falta de esperanza atrapa a la mayoría. Esta semana no pierde, porque no juega pero deben pasar encima del hastío que los envuelve. En general el ambiente tiene parajes de sombras hostiles, hasta parecemos a veces como habitantes de un mundo extraño. La DT de las chicas Sub-20 es separada para investigar un supuesto acoso sexual, que se pretendía ocultar “para no dañar al futbol femenil”. Dani Alves (39) viene a México a ganar millones cuando si Barcelona lo deja libre es porque no da más. Apenas Flamengo deja fuera a Mohamed y ya los medios lo hacen dentro del América. No hay memoria.

A veces el ambiente es como una cabalgata nocturna. Lo mejor sería en estos sueños sin libertad, el tener una libreta de reportero, despertarse y anotar, pues el 90% de ellos se olvidan a los diez minutos. Todo es un mundo infinito, donde cualquier cosa puede suceder. Lo que no se soporta es caer en tiempos de amores pasados que fueron gratos y que nada de ello sea verdad.