Adversarios mal interpretaron el 'ya no puedo más', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a sus adversarios, "los conservadores", que mal interpretaron su expresión "ya no puedo más", porque dijo que le faltan dos años y medio para terminar su mando y retirarse políticamente a su quinta de Palenque, Chiapas.

"Es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general, es un tiempo decadente en el manejo informativo, no solo en este caso, en todo el manejo de la información de la intervención de Rusia en Ucrania, hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas, es una vergüenza, no solo es un fenómeno de México, es a nivel mundial".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que sus adversarios los conservadores están desquiciados, buscando todo, para afectarnos, "afortunadamente no han podido y se enojan más".

El mandatario dijo que sus opositores interpretaron que estaba cansado que ya no podía, "imagínense, me faltan dos años y medio sí así lo decide el pueblo, si en ese día que no puedo mencionar, la gente decide que continúe, también si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos que nos depara el destino".

Enumeró todas las mega obras como el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, programas y planes de su gobierno que están pendientes por concluir.

"Ya cuando termine, nada más que sigamos concientizando para desterrar de nuestro país la corrupción, terminar de quitar la máscara a los conservadores corruptos, hipócritas, a los fifís que se sienten de sangre azul y se dan ínfulas de superioridad, aun con su hipocresía no dejan de mostrar que son racistas y discriminan, y entonces sí ya a Palenque".