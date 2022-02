'Tenemos un plan', asegura AMLO ante aumento en precios de los combustibles por conflicto Rusia-Ucrania

Tras el inicio de la operación militar de Rusia en contra de Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que México está preparado y tiene un plan en caso de que aumenten los precios del gas y las gasolinas a raíz del conflicto internacional, con el fin de que esto no afecte a la población.

"Vamos a echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica, ya se tiene ese plan para actuar".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que su plan considera el utilizar a su máxima capacidad las hidroeléctricas para que no haya apagones, que no falte la luz y no aumente su precio.

"De las gasolinas hay un subsidio, aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo, que eso no se traslade a los consumidores, que no aumente el precio por encima de la inflación, estamos preparados para ese propósito".

El mandatario afirmó durante la mañana que México está en contra de la guerra y confió en el diálogo para la solución de este conflicto.

"Que haya diálogo, no queremos guerra en ningún lado, no queremos que la gente sufra, que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación".

Recordó que en materia de política exterior, México sigue los principios constitucionales para la solución pacífica de las controversias.

"Nos vamos a seguir conduciendo a que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias", explicó.