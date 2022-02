Estoy seguro que no hay conflicto de interés en caso de mi hijo: AMLO

Al mencionar el caso del incendio de la Guardería ABC y señalar "nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo", el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está absolutamente seguro que no hay conflicto de interés en el caso de su hijo José Ramón López Beltrán.

"Ahora que salió lo de José Ramón, estaba seguro de que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené de que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas. El que nada debe, nada teme", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

TAMBIÉN LEE 'Es una disputa por la nación', acusa AMLO sobre polémica por su hijo José Ramón

Presidente de México señala que lo atacan por tener concepciones distintas

Añadió que instruyó al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que integrara la investigación en el dictamen que dio la empresa Baker Hughes.

Recordó que también pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) entregará al Instituto Nacional Electoral (INE) el expediente de su hermano Pío López Obrador. "Yo soy partidario de la transparencia, por convicción", aseguró.

El presidente López Obrador también acusó que la renta de la casa de Houston a su hijo "la inflaron" en los medios de comunicación.

VER MÁS AMLO alienta a FGR a que investigue a su hijo José Ramón por corrupción

El presidente llamó a su hijo mayor y a su esposa a no presentar denuncias

"Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui era un profesional, se atreve a decir que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo. Pero es siempre lo que he dicho, la máxima del hampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha, tizna", acusó.

"A ver si lo razonamos un poco. Cómo voy a ser yo, independientemente de que no lo he hecho nunca en la vida porque lo que estimo más importante es la honestidad. Pero imagínense lo elemental de que le doy contratos a una empresa, que si me preguntan como se llama (Baker Hughes), no podría ahorita responderles.

"Nunca he sabido de esa empresa, no conozco a nadie de esa empresa porque no tengo tratos con ese tipo de empresas, no me corresponde. A veces recibo alguna empresa cuando vienen a decirme que van a invertir en México y que quieren hablar conmigo (...) ¿Pero yo meterme a que se le dé un contrato o se le amplíen contratos para que le den, sin pago, o le renten pagando una casa a mi hijo?

"O sea, es de sentido común y sin embargo un gran escándalo", expresó.