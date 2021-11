Abogado afirma que no le consta que haya una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex

El abogado de Carlos Treviño, Óscar Zamudio, aseguró que hasta el momento no le consta que haya una orden de aprehensión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y agregó que en caso de que existiera la orden sería por no presentarse a la audiencia de septiembre pasado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el abogado Óscar Zamudio señaló que fue una decisión de la defensa de Treviño el no presentarse en la audiencia el 7 de septiembre donde la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputarle asociación delictuosa y lavado de dinero.

Destacó que la FGR debería pedir la cancelación de la orden de aprehensión, en caso de que exista contra Carlos Treviño, pues no ha cometido algún delito.

"Nosotros creemos que la Fiscalía, en un acto de congruencia, tendría que pedir la cancelación de la orden de aprehensión que en su caso exista contra mi cliente, que hay que resaltarse no es porque cometiera algún delito, sino porque no cumplió el capricho del juez de obligarlo a ir a una audiencia en la que no tenía tiempo para prepararse, con las constancias incompletas", recalcó.

Añadió que la Fiscalía está violando los derechos fundamentales del procedimiento porque está persiguiendo a los denunciantes de Lozoya.

Finalmente, el abogado Óscar Zamudio aseguró que el exdirector de Pemex no se está escondiendo y que actualmente está en Texas, donde las autoridades de Estados Unidos conocen el caso de Odebrecht.

"Carlos no se está escondiendo, los está esperando. En Estados Unidos tienen conocimiento de todas estas mentiras, de todo el caso de Odebrecht, allá saben que los señalados por él, son perseguidos, ya avisó a las autoridades estadounidenses dónde está", dijo.

Carlos Treviño no acude a audiencia

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño no se presentó el pasado 7 de septiembre a la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputarle asociación delictuosa y lavado de dinero, por ello el juez multó a su defensa con casi cinco mil pesos.

La audiencia estaba programada para esa tarde en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, pero alrededor de las 16:00 horas, Treviño informó al juez que ni él ni su abogado se presentarían porque consideraron que no existen condiciones para llevar a cabo la diligencia.

Argumentaron que presentaron un escrito en el que solicitaron al juez de control del Reclusorio Norte que asumiera la competencia del asunto, pero que su petición no había sido resuelta aún.

Denuncia de Lozoya

La acusación contra Treviño, quien fue sucesor de José Antonio González Anaya en Pemex, derivó de la denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 por el también exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya.

En la carpeta de investigación, la FGR señaló que, según los dichos de Lozoya, el exdirector de Pemex recibió sobornos para la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.

Además de la denuncia de Lozoya, existe una segunda denuncia en su contra derivada de las declaraciones de Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya, quien dijo que él llevó personalmente 4 millones de pesos a Treviño hasta Tecamachalco, Estado de México.

Además Lozoya mencionó al exdirector de Pemex porque también supuestamente estuvo a cargo de operar los contratos y sobornos a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, durante el sexenio de Felipe Calderón, para que Pemex le vendiera a la brasileña el Etano con un descuento de más del 25% sobre el precio del mercado.

"Muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó tanto que incluso recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su consejo de administración en Los Pinos con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa", señaló Lozoya sobre el caso Etileno XXI.