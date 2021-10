Fraudes telefónicos podrían incrementarse en diciembre

Se avecina la temporada con mayor movimiento financiero, donde no se descarta que aumente las diversas modalidades de fraude a pesar de que la gente ya está más informada y en alerta, sin embargo la siguen sorprendiendo, afirmó el titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Coahuila de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Pablo Velázquez Villarreal, indico que la más común que se ha detectado es vía telefónica en donde te hacen creer que te llaman de alguna institución financiera con la excusa de que tienes un cargo en algún comercio, el cual obviamente no realizó el tarjetahabiente, y le dicen que en caso de no reconocerlo lo enlazaran en el área de aclaraciones y fraudes de la institución financiera.

“La realidad es que no es la llamada del banco, no es llamada fidedigna, y lo que hacen cuando los enlazan a la supuesta área de fraudes, te empiezan a pedir diversa información relacionada con la tarjeta, la cual no se debe de proporcionar, e incluso les dicen que accedan a la App móvil del celular, y de una u otra manera, obtienen la información necesaria para que con la información de la tarjeta, el NIP, vigencia, código de seguridad, etc, ellos realicen cargos y movimientos obviamente sin autorización del titular, personas con su información”, explicó.

Aunado a lo anterior, dijo que ha generado muchas inconformidades directamente con los bancos y otras que han llegado a la Condusef, pero es algo que se está presentando habitualmente en los bancos, por lo que tienen mucho cuidado en avisarle a la gente.

“Ellos no hablan, lo hacen a través de los estados de cuenta, a través de las pantallas de los cajeros, en sus mismas páginas de internet, pero desgraciadamente no estamos en todo y la gente no se percata de esas advertencias, y otras si, pero quién no lo hace y le toca la mala suerte de ser sorprendida por este tipo de delincuentes, muchas veces caen y son víctimas de estos movimientos”, concluyó.