Una vida que se contempla a través del arte

La pintura y el pincel han sido los mejores acompañantes de Sofía de los Ángeles Arguijo Salmón durante sus momentos de depresión y tristeza. La joven artista lagunera de 20 años tiene un notable interés por brindar color y vida a los lienzos que habitan en su estudio, un espacio al aire libre ubicado frente al jardín de su hogar.

Además, Sofy también es integrante del grupo de teatro Miradas y Señas, por lo que desde pequeña ha trazado sus lazos con el arte. En el rumbo pictórico, esta artista ha recibido la guía de la maestra Eugenia Orozco, quien le ha mostrado diversas técnicas y ampliado su visión para que pueda observar el amplio paisaje que arrojan sus capacidades.

Sofy tomó el pincel a los 13 años y desde entonces no contempla su vida sin la pintura. Tiene un peculiar interés por los elementos de la naturaleza. Sus obras muestran el rostro de animales, paisajes y plantas. También se acentúa la presencia de retratos, algunos que pertenecen a su familia o incluso a ella misma.

Entre sus creaciones, destaca una serie de cuadros sobre montañas, lo cuales tienen en similitud que las grandes moles de piedra se encuentran en medio del mar. La artista señala una de estas obras y comenta la elección de sus colores.

"La verdad me gustan los tres colores: el gris, el azul y el verde. Pero tengo tres colores favoritos: el verde, el morado y el rosa. Me gustan porque puedo pintar un lienzo morado, o un fondo color rosa o verde. Desde pequeña me gustan mucho, la verdad no sé por qué".

ESPACIO PERSONAL

En su estudio, Sofy tiene todos los elementos para dar rienda suelta a su imaginación y abstraer sus pensamientos sobre los lienzos. Una mesa blanca, registrada con algunas manchas de colores, y un soporte para bastidor, son más que suficientes para que empaque sus ideas y realice pequeñas travesías pictóricas durante las tardes.

"Vengo a pintar aquí a atrás cuando estoy deprimida, triste, furiosa o enojada. Voy a mi puente de taller de arte, aquí afuera. Vengo si estoy triste, feliz, etcétera. O cuando estás estresada, pintas un poco... puedes pintar Ina gusto, te inspiras con música y pintas".

Sofy es una persona sencilla. Sus gustos musicales incluyen canciones de géneros urbanos como el reguetón, en voz del cantante Maluma. El canto también es otra de sus aficiones, aunque este sucede de manera más personal y de vez en cuando tararea alguna melodía mientras dota de color a sus lienzos.

En el taller al aire libre también se postran algunas obras de Sofy sobre los muros. Destaca un retrato de Mulán, la entrañable princesa oriental de Disney, y otro cuadro que muestra un campo de girasoles y un cielo en referencia a la obra del pintor Vincent van Gogh (pintura que por cierto, dice, es de las favoritas de Claudia Salmón, su madre).

Frente a la cámara, la artista revela que trabaja diversas técnicas como el óleo, el acrílico, y la acuarela, siendo estas dos últimas sus favoritas.

"La verdad el óleo me complica un poco porque hay que poner muchas cositas, así, cómo se quita y cómo se pone; está un poco complicado. La verdad sólo me gustan dos cosas, uso sólo la pintura acrílica o uso acuarela, de modo muy ligero".

Una de las obras que Sofy tiene en proceso es un estudio sobre colores, pues tiene gran apego a la imagen del arcoíris. "¿Has visto un arcoíris? Bueno, pues es un ejemplo de eso: morado, azul, verde, amarillo, naranja y rojo en acrílico".

Otro factor importante su desarrollo artístico ha sido el apoyo incondicional de su familia. Pues ellos siempre la han acompañado.

EXPOSICIONES

El pasado martes 5 de octubre, en el marco del ciclo Octubre, Mes del Arte y la Inclusión que organiza la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, Sofía de los Ángeles Arguijo Salmón inauguró su muestra Mi mundo a través del arte, la cual estará hasta el último día de octubre en el vestíbulo del Teatro Alberto M. Alvarado.

A la ceremonia acudió en compañía de su padre Benito Arguijo Guerrero y su hermano Luis Benito Arguijo. Allí, la artista explico el discurso y proceso creativo de cada una de sus ocho obras.

Además, en julio pasado, la artista también participó una muestra colectiva en el atrio de la Plaza Cuatro Caminos, junto al lagunero David Estens Fernández.

Pero Sofy también comenta a pinceladas sus sueños y día a día se prepara para ser instructora de arte y, así, poder transmitir todos sus conocimientos a niños que también busquen incursionar y expresarse a través de la práctica artística.

"Desde pequeña he querido ser maestra de arte porque me gusta mucho pintar, convivir con los niños y conocer nuevos compañeros. Estoy haciendo ese curso, pero no hay prisa, todo a su tiempo".