Jean Cusset, ateo con excepción de la primera vez que hizo el amor, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas como siempre- y continuó:

-Yo creo firmemente en el ángel de la guarda. El primero que tuve fue mi madre. Mi padre fue el segundo, Ángeles custodios fueron también mis dos abuelas. Católica una, librepensadora la otra, por ellas aprendí a creer y a dudar. Tanto la fe como la duda me han seguido a lo largo de la vida, y las dos me han sido sumamente útiles. Ahora mis ángeles guardianes son mi esposa, mi hija y mis tres hijos. Cuidan mis pasos -nunca los he sabido yo cuidar-; adivinan mis tristezas y se alegran con mis alegrías. Sé que aunque me conocieran no me desconocerían. Bien puede sentarse a descansar el angelito que el buen Dios puso a mi lado. Le agradezco que vea por mí -de más de un apuro me ha sacado-, pero con mi mujer y mis hijos tengo una dulce compañía que no me desampara ni de noche ni de día. No me dejen solo, porque me perdería.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini. Con dos aceitunas, como siempre.