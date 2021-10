'Isla Decepción' de Paulina Flores, soledades que tejen vínculos en alta mar

La historia plasmada en Isla decepción (Seix Barral, 2021), la nueva novela de la escritora chilena Paulina Flores (Santiago, 1988), representa un encuentro de culturas que zarpa desde las costas de Punta Arenas, al sur de ese país sudamericano, para introducirse en un mar de letras. Se trata de una narrativa donde la soledad y los errores trazan el camino de los personajes para iniciar una nueva aventura.

En enlace virtual desde Barcelona, ciudad en la que actualmente reside, la autora reconocida por la revista británica Granta como una de las 25 mejores plumas en español menores de 35 años, compartió a El Siglo de Torreón los detalles de su nueva obra.

“Cuando llegué a Punta Arenas me di cuenta que la ciudad tenía muchos elementos de fuerza literaria con los que yo podía jugar. Por ejemplo, el clima, el paisaje, el hecho de que corra este viento tan fuerte en verano (como que sopla y tiene un sonido), el que la noche dure tan poco (como cuatro o cinco horas) por la cercanía con el polo, esta sensación como de aislamiento, de que sea literalmente el fin del mundo ”.

Aventura también fue la transición de su anterior y aclamado libro de cuentos, Qué vergüenza (2015), hacia la redacción de su reciente novela. Al igual que sus personajes, quienes van en busca de la soledad, la autora entró en una etapa de aislamiento al momento de escribir.

“El proceso de escritura de la novela fue sorpresivo, intuitivo, misterioso, minucioso, mucho con diccionario, golpe a golpe, frase a frase, palabra a palabra, escena a escena. Pero tampoco tenía idea de qué iba a pasar en la historia, no sabía el final, no sabía el nombre. Pero para escribir esta particular aventura de estos tres personajes, tuve que entregarme y soltar el timón, para dejarme llevar por lo que estuviera pasando y no asustarme. Fue una novela que se escribió en cuatro años, la idea se gestó en cinco años. Fue un proceso de tiempo largo”.

En 360 páginas, Isla Decepción contiene la vida de tres personajes que se relacionan: Miguel, un hombre mayor, residente en Punta Arenas; Marcela, hija de Miguel, quien se marcha de Santiago para visitar a su padre y Lee, un coreano que es rescatado en el mar, después de escapar de un barco calamarero donde laboraba en condiciones de explotación.

“El mundo es un lugar cruel y explotación laboral hay en todos lados. Hay gente que trabaja 17 horas, que está migrando, ganando nada, en Santiago, en Bangladesh, en todas las ciudades. Este elemento me permitía hablar del capitalismo brutal y también me permitía hablar del mar en términos románticos, poéticos”.

Para Paulina Flores, ser escritora consiste en profesionalizar sus obsesiones. La redacción de esta novela le permitió conocer más el mar, los marineros y las formas de vida que habitan el océano. Así lanzó su imaginación al agua, para nadar en términos narrativos, salir a la superficie y navegar hacia el horizonte de la ficción.

“Para mí fue una travesía también, en términos de aprender. Siento que soy como National Geographic (risas), sé muchos datos de calamares, ballenas y de fauna que me encantó conocer e investigar. Me pasaba mucho tiempo viendo documentales o leyendo artículos, sobre la pesca y entender el alta mar como ese no lugar”.

Como se mencionó, el aislamiento y la soledad son elementos importantes en la historia de Isla Decepción. La autora cree que sus personajes buscan constantemente esas sensaciones; desean estar solos, pero no pueden, porque a final de cuentas habitan este mundo y deben resignarse a ello. Esta negativa de la realidad se edifica en actos patéticos, pero al final los vínculos de amistad salen a la superficie, como dándole oxígeno a cada personaje.