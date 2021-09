Por home office y educación en línea aumentan lesiones de 'ojo seco' en la región lagunera

Como consecuencia del home office, se han disparado las lesiones de "ojo seco" en la región lagunera. Se estima que ocho de cada 10 personas que deben trabajar o estudiar durante un lapso prolongado en una computadora o teléfono, lo padecen.

Rosa Martha Morales Trejo, directora del Instituto de la Visión, explicó que los problemas de visión son de evolución, por lo que, conforme se va entrando en edad se cae en estas dificultades. No obstante, indicó que, en la actualidad, a partir del trabajo en casa, se han incrementado las lesiones del ojo seco, donde hay mucha irritación, comezón, y si la gente no tiene los cuidados adecuados, se precipitan lesiones oculares, lo que implica tener atenciones, pero muchas veces se resuelven de forma tardía debido a la cultura de automedicación.

"Traigo comezón, me arde, voy a la tienda y me compro cualquier tipo de gotitas, entonces, en un segmento importante de la población joven, la población estudiantil, que está muy 'pegada', mucho tiempo, en los aparatos eléctricos, para sus clases, para su trabajo, el problema es que evitan el parpadeo, eso no humidifica el ojo y, al estar más fijo en los aparatos, se provocan este tipo de problemas", expuso.

Comentó que esto puede derivar en un daño en la córnea y refirió que han tenido pacientes con trasplantes debido a lesiones no resueltas en etapas tempranas.

Morales Trejo recomendó a la gente que trabaja en casa no permanecer tanto tiempo con la vista fija, sino que sean periodos de dos horas, hacer una pausa y caminar, lo que permita tener el reflejo de protección de parpadear. Otro consejo sería que las computadoras tengan protectores o reducción de la luminosidad que se recibe en los ojos, o utilizar lentes de protección. La nutrición es un aspecto importante en cuanto a las vitaminas que favorecen la estructura del ojo, entre otras medidas higiénicas importantes.