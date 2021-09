EL AGUA CORRE POR LA ACEQUIA QUE PASA AL PIE DE MI VENTANA EN LA CASONA DEL POTRERO DE ÁBREGO.

Es media noche. El mundo está dormido. Yo no. Yo estoy despierto en medio de la sombra. No veo nada, y nada me ve a mí. Todo ha callado. Sólo escucho aquí cerca el murmullo del agua, y allá lejos el insomne ladrido de un perro que se ladra a sí mismo.

No llega el sueño. ¿Será que habré cerrado con pestillo la puerta de la habitación y no pudo entrar? Si contara hasta 100, según mi abuelo me recomendaba, quizá podría dormir. Pero cuento hasta mí y no duermo. El sueño se ha ido, y los sueños ya no viven aquí.

El agua me arrullaría, pero tiene trabajo. Le han encargado regar la huerta que bauticé con el nombre de mi esposa: María de la Luz, y aún le falta un buen trecho para llegar al huerto. ¿Cómo va a gastar tiempo en arrullar a un hombre que ni siquiera sabe ya dormir? Si al menos se tratara de un niño, o de una muchacha que todavía no ha aprendido a soñar despierta.

El agua corre por la acequia y se va.

La vida corre por mí, y copia al agua.

ZML: UN ENFOQUE INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

A propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el pasado 10 de septiembre, recordemos que la salud también es un tema de interés metropolitano. Como hemos señalado en otros ejes de desarrollo urbano, el de la salud física y mental también está correlacionado con otros ejes, temas y problemáticas pendientes de resolver para la Zona Metropolitana de La Laguna.

Existen diferentes índices y aproximaciones para entender los factores que influyen y los síntomas que reflejan problemas de salud mental en la población. Uno, quizá el síntoma más drástico y visible de una sociedad que carece de herramientas, instituciones y programas para la atención de su salud mental, es la incidencia de suicidios.

Tan solo en los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, durante el 2020, INEGI reporta un total de 93 personas que terminaron con su vida anticipadamente, la mayoría entre los 20 y 40 años de edad. Como lo reporta la plataforma del Observatorio de La Laguna, en esta zona conurbada se suicidaron casi dos personas cada semana el año pasado. En el periodo de la pandemia, además, la incidencia en edades más tempranas -incluso en la infancia y la adolescencia- ha aumentado considerablemente según instituciones especializadas en México.

Alejandra Martínez Avilés, colaboradora del IMPLAN Torreón, ha analizado el déficit de infraestructura en Torreón para atender la salud mental. Esta circunstancia permea en los demás municipios, tanto a nivel de atención pública como privada por el número limitado de especialistas respecto a los recomendados por la OMS para cada 100 mil habitantes.

Para hablar de prevención, sin embargo, además de reconocer la necesidad de contar con personal especializado, capacidad de atención en clínicas y hospitales, y la garantía del derecho a la salud para cualquier habitante de la ciudad, es muy importante que participemos aportando un panorama mucho más amplio de lo que implica cuidar la salud, definida como un estado de bienestar general de la persona y la comunidad, tanto física como mental.

Por ello creemos que cuidar de la salud mental de las y los laguneros también debe de formar parte de una agenda de desarrollo metropolitano. Debemos cuidar la salud garantizando el acceso a espacios dignos para la diversión y el deporte al aire libre; a empleo bien remunerado y un sistema de transporte eficiente que permita también contar con tiempo para el descanso y el esparcimiento; planes y programas que promuevan la sana alimentación y el cuidado del medio ambiente; la sana convivencia entre vecinos de barrios y colonias, etc.

Reconociendo la relación entre los factores que influyen en la salud de las personas, podemos impulsar acciones de gobierno coordinadas, entre los tres órdenes de gobierno que concurren en la ZML y sus instituciones de manera integral, opuestas a la dinámica sectorial que pierde la oportunidad de potenciar recursos y herramientas para alcanzar mejores niveles de calidad de vida para la población.